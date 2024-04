Pádua recebe Fernando Perillo no projeto Luau da Liberdade

O goiano Pádua recebe o amigo Fernando Perillo para mais um show do projeto Luau da Liberdade, nesta sexta-feira (26), às 20h30, na Praça Santa Cruz, no Setor Jaó.

O repertório traz uma seleção de canções autorais, como Fado de Vila Boa e Sinal de Vida, além de interpretações de clássicos da MPB que marcaram as carreiras dos artistas. A entrada é gratuita.

“É sempre uma experiência muito rica de trocas culturais. A ideia é que as pessoas levem suas bebidas, petiscos, cadeiras, cangas, e o que mais lhes agradarem, para curtirem com a gente o melhor da MPB, afinal estamos propondo entretenimento, lazer e interatividade compartilhados por meio da música”, convida Pádua.

Realizada por meio da Lei Goyazes, do Governo do Estado de Goiás, o projeto faz parte do calendário de Goiânia desde 2018.

Carreira

Pádua começou a cantar profissionalmente em 1976. Quase dez anos depois, gravou seu primeiro trabalho solo, um compacto simples com as músicas Pele e Arrandurá. No início da década de 1990, fez vários shows com Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Gilberto Gil. Já o álbum mais recente é de 2023, Camelô de Cantorias, numa discografia com 13 discos, entre coletâneas e individuais. Já a trajetória de Fernando Perillo teve início em sua cidade natal, Palmeiras de Goiás, quando ainda muito jovem começou a atuar em conjuntos de bailes como instrumentista. No final dos anos 1970 mudou-se para Goiânia e participou de vários festivais.

Serviço

Show: Luau da Liberdade - Pádua e Fernando Perillo

Data: Sexta-feira (26), às 20h30

Local: Praça Santa Cruz, Setor Jaó

Entrada: Gratuita