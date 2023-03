Pânico 6 chega aos cinemas de Goiânia, dessa vez mais cruel e menos atrapalhado

Não importa quem está por trás da máscara, o assassino sempre retorna. O problema é que dessa vez o serial-killer mascarado passou por um upgrade no modus operandi de matar. Com a proposta de atender tudo aquilo que os fãs gostam dessa franquia de terror: perseguições, telefonemas bizarros, personagens clássicos e banho de sangue, o Ghostface está menos atrapalhado e mais assustador em Pânico 6. O longa, que estreia nesta quinta-feira (9) nos cinemas de Goiânia e Aparecida de Goiânia, segue nas mãos dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que também assinaram o último.

Pânico é sem dúvidas uma das mais famosas e lucrativas franquias de terror de todos os tempos. Criado em 1996, o longa chegou para renovar a fórmula do gênero slasher que fez grande sucesso na década de 1980, com Sexta-Feira 13 e A Hora do Pesadelo, mas que passava por uma fase de esgotamento. Hollywood estava cansada de obras com assassinos psicopatas que matam aleatoriamente suas vítimas. Até que chegou um vilão esquisito, com uma faca e uma máscara inspirada no quadro O Grito de Edvard Munch (1893) e que se tornou um verdadeiro símbolo da cultura pop.

Mesmo com alguns tropeços ao longo dos anos, a saga do mascarado não foi descontinuada e os primeiros quatro filmes arrecadaram mais de US$ 600 milhões, sob a batuta do diretor Wes Craven (1939-2015). No entanto, era preciso oxigenar a história de Ghostface para que ele seguisse nas telonas. Essa missão ficou com Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett que fizeram algumas mudanças positivas no retorno da franquia em 2022, depois de 11 anos na geladeira. Os diretores reviveram a trama por meio da mescla entre elenco novo e antigo e o resultado foi de quase US$ 150 milhões em bilheteria.

As mudanças serão acentuadas no sexto filme. Do elenco, Courteney Cox, que interpreta a jornalista Gale Weathers, é a única permanente desde 1996. Já Neve Campbell, que fez a Sidney Prescott em todos os longas lançados, está fora porque não aceitou o cachê. Hayden Panettiere, que estreou no quarto título, volta como Kirby Reed. O restante dos personagens estreou em Pânico 5, caso de Melissa Barrera (que vive Sam, a atual protagonista), Jena Ortega (Tara) -, atriz que ganhou popularidade depois do sucesso da série Wandinha (Netflix) -, Jasmin Savoy Brown (Mindy) e Mason Gooding (Chad).

Já a segunda - e maior - mudança diz respeito ao cenário do filme. Sobreviventes do longa anterior não estão mais em Woodsboro, onde se passaram todos os outros acontecimentos, mas em Nova York, numa clara homenagem a outro clássico de terror, Sexta-Feira 13: Parte 8, de 1989, onde Jason passou fazendo várias vítimas. Pânico 6 também faz referência a Alien: O Oitavo Passageiro, de 1979, quando o trailer um traz um letreiro com a frase: “Numa cidade de milhões, ninguém escuta você gritar”. No título, protagonizado por Sigourney Weaver, o recado era: “No espaço, ninguém vai escutar você gritar”.



Repaginada

A máscara branca, a voz modulada, as vestes pretas e aquele jeitão estabanado e desengonçado têm sido a base do visual do personagem, independentemente da identidade do matador em série. No entanto, tão icônico quanto seu disfarce, é o jeito que ele gosta de matar: com uma faca de caça de oito polegadas. Ele nunca havia sido visto com uma arma de fogo em mãos – até agora. O trailer revelou que o assassino vai usar uma espingarda, ou seja, dessa vez ele não vai ter misericórdia de ninguém. Muitos fãs gostaram da inovação, outros nem tanto, porque entenderam que isso o descaracteriza.

De acordo com entrevistas recentes dos diretores, a escolha da espingarda foi feita para refletir a evolução do personagem e sua necessidade de se adaptar a um mundo cada vez mais perigoso. Além disso, eles afirmam que a arma serve como uma metáfora para o poder do assassino e sua capacidade de controlar suas vítimas. “Há uma tonelada de momentos divertidos, maravilhosos e clássicos do Ghostface, mas não é o Ghostface atrapalhado”, garante Tyler Gillet. Contudo, essa repaginada é diferente não apenas para a trama, mas igualmente para outras produções do subgênero slasher de terror.

A máscara também passou por alteração. Embora a identidade visual continue intocável, os novos detalhes revelam aspectos diferentes em comparação à fantasia tradicional utilizada pelo mascarado. Nos cinco filmes anteriores, o acessório era sempre muito branco, lisinho e dessa vez aparece desgastado, com aspecto envelhecido e cheio de rachaduras. Com certeza, essa inovação deixou o personagem ainda mais assustador, assim como o Jason. No trailer, Ghostface explica essa mudança ao telefone para Gale falando que nunca teve um igual a ele. “Eu sou bem diferente”, diz ele, após iniciar uma perseguição.



Trama

​O novo capítulo da série acompanhará os sobreviventes dos ataques mais recentes do Ghostface deixando Woodsboro para tentar começar uma nova vida em Nova York. No entanto, tudo começa a dar muito errado para Sam, Tara Carpenter, Chad e Mindy Meeks-Martin quando eles são perseguidos por um novo Ghostface, que parece ainda mais descontrolado e brutal. O mascarado não medirá esforços para eliminar quem aparecer no meio do caminho.



Onde assistir os filmes



Pânico (1996)

Disponível: Globoplay e Paramount+

Um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror.



Pânico 2 (1997)

Disponível: Globoplay e Paramount+

Dois anos se passaram desde o massacre em Woodsboro. Sidney e Randy tentam refazer suas vidas em outra cidade, mas o serial killer logo ataca novamente, dando início a uma nova onda de assassinatos brutais.



Pânico 3 (2000)

Disponível: Globoplay, Paramount+ e Looke

Assassinatos levam a sobrevivente Sidney, a repórter Gale e o ex-policial Dewey (David Arquette) ao set de um filme de terror inspirado pelo massacre de Woodsboro, enquanto um assassino está à espreita.



Pânico 4 (2011)

Disponível: Amazon Prime Video e Globoplay

Dez anos após o assassino Ghostface deixar um rastro mortal pela cidade de Woodsboro, Sidney Prescott tenta superar o trauma escrevendo um livro de autoajuda. No entanto, a chegada de Sidney na cidade para o lançamento do livro provoca o retorno do vilão.



Pânico 5 (2022)

Disponível: Globoplay

Cerca de 25 anos após os crimes em Woodsboro, um novo assassino usa a máscara de Ghostface para perseguir um grupo de adolescentes e trazer à tona segredos do passado da cidade.