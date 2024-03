Péricles é atração especial no final deste mês em Goiânia

Está marcado! No dia 31 de março tem show do Pericão. Consagrado como parte da realeza do samba e do pagode, o cantor Péricles sobe ao palco da Arena Multiplace e convida o grupo goiano Sem Migué para abrir o evento, que tem início às 17 horas.

A venda dos ingressos começaram nesta terça-feira (12), via Bilheteria Digital.

Sinônimo de carisma e dono de hits emocionantes, Péricles é um fenômeno nas redes sociais e plataformas digitais. Ele é o cantor de samba/pagode mais seguido na plataforma TikTok, somando 2,2 milhões de seguidores, número que é superado pelos seus 5 milhões quando o assunto é o Instagram.

São quase 40 anos de carreira na música. Pericão, como é carinhosamente chamado por seus fãs, é um dos fundadores do Exaltasamba, seguindo em carreira solo em 2012 após o fim do grupo de pagode.

Em abril de 2024, ele lançará a versão ao vivo do álbum "Calendário", lançado em outubro de 2023, que irá contar com 18 faixas.

Além das canções que integram o projeto de estúdio, que somam 8 faixas no total, Péricles incluiu no repertório músicas que fazem parte da sua trajetória como "Linguagem dos Olhos", "Cuidado Cupido" e "É Quente".

Todas as faixas do álbum "Calendário" estão disponíveis nas plataformas de streaming, incluindo o clipe do single de estreia, "Ainda Me Iludo". A faixa-título, "Calendário", é um trabalho em família: a canção é assinada por Péricles, seu filho, Lucas Morato, e seu sobrinho, Clayson Leandro.

Péricles era amigo de longa data da rainha da sofrência Marília Mendonça, com quem gravou a parceria na faixa "Vai Por Mim".

No ano passado, foi desafiado pelo apresentador Faustão a cantar uma música de Marília em seu programa na Band, e ele não decepcionou: escolheu a canção "Graveto" para homenagear a cantora, momento que viralizou nas redes sociais.