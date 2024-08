Pabllo Vittar apresenta novo show neste domingo em Goiânia

Tem sido um ano de glória para Pabllo Vittar. De participação no show da Madonna, perfil no The New York Times e parada global da Billboard com a música Alibi, parceria com Sevdaliza e Yseult, a cantora celebra a conquista crescente do público internacional em meio à turnê do álbum que apresenta suas raízes e sua essência com regravações de tecnobrega e forró. Pabllo desembarca em Goiânia neste domingo (18) para apresentar o show da turnê Batidão Tropical Vol. 2, a partir das 16 horas, no Atlanta Music Hall. A abertura fica por conta da cantora paraense Zaynara.

Desde que começou a anunciar o lançamento do álbum, em abril deste ano, a drag queen fala sobre a importância que o projeto tem para ela. Nascida em São Luís, capital do Maranhão, Pabllo foi criada no Estado do Pará. Em um ode à nostalgia, regravações de grupos e artistas do Norte e Nordeste, como Calypso, Magníficos e Gaby Amarantos, apresentam as referências que fizeram da artista uma das maiores drag queens do mundo.

A regravação da música São Amores, do grupo Forró do Muído, que contava com Simone Mendes e Simaria na formação, se tornou um hit viral de Pabllo Vittar na América Latina nos últimos meses. A gravação do grupo, por sua vez, é uma versão em português da canção Son de Amores, de Andy & Lucas. O sucesso nas redes sociais veio principalmente por conta da colombiana Lis Padilla, que viralizou com a “dancinha” que criou para a música, que virou até comemoração em jogos de futebol e de beisebol.

Me Usa, do grupo Magníficos, é um daqueles clássicos que transportam quem ouve diretamente para os anos 1990 e uma das músicas escolhidas para compor o álbum Batidão Tropical Vol. 2. A banda de forró eletrônico foi criada no interior da Paraíba em 1995. Não Desligue o Telefone, do cearense Tony Guerra e Forró Sacode, fez grande sucesso na versão da Banda Djavu nos anos 2000. Pra Te Esquecer, da Banda Calypso, celebra a música paraense assim como Ai Ai Mega, da Banda Batidão, cujo refrão “Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou” cai como uma luva para ela, que tem a letra no seu nome artístico.

Pede pra Ficar usa sample da música Listen to Your Heart, de Roxette, com letra em português escrita por Pabllo e que tem a proposta de ser um forró para dançar “agarradinho”. O recurso de criar versões em português de sucessos internacionais é, inclusive, muito usado por bandas de forró.

O álbum é a continuação de Batidão Tropical, lançado em 2021, que também tinha a proposta de apresentar regravações de artistas do Norte e Nordeste que ela ouvia quando criança e adolescente. Enquanto Pabllo cresceu com essas músicas na ponta da língua, grande parte de seus fãs passou a conhecer as faixas na voz dela.

Relação com Goiás

Desde o anúncio da primeira leva de shows da turnê Batidão Tropical Vol. 2, os fãs goianos estavam com a expectativa lá em cima. No ano passado, Pabllo Vittar foi uma das headliners do Inter UFG trazendo o show do até então recém-lançado álbum Noitada (2023). Ao jornal, a cantora comentou sobre sua relação especial com o Estado e a capital. “Tenho muitos amigos queridos que moram ou são de Goiás. Eu amo os fãs de Goiânia porque eles são calorosos, cantam comigo, se jogam, berram. O contato é muito forte”, disse.

A fama dos shows de Pabllo é grande: animação, dança e interação com público é o que não vai faltar neste domingo (18). Na nova turnê, a cantora faz um convite ao público goiano para embarcar com ela para o Norte e Nordeste brasileiros por intermédio dos figurinos temáticos e, é claro, a trilha sonora que homenageia e apresenta suas principais referências.

Serviço

Show: Pabllo Vittar com a turnê Batidão Tropical Vol. 2

Data: Domingo (18)

Horário: A partir das 16 horas

Local: Atlanta Music Hall - Rodovia BR-153, s/nº, Bairro Nossa Senhora de Lourdes

Ingressos: De R$ 100 a R$ 300

Vendas: Flávio’s Calçados e ingressosa.com/batidao-tropical