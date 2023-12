Padre Patrick abre duas sessões extras para apresentação em Goiânia

Sucesso nas redes sociais, onde leva diariamente mensagens de fé, de forma bem-humorada e uma inusitada interatividade, com mais de seis milhões de seguidores, sacerdote fala de religião com muita irreverência e características marcantes em suas apresentações, Padre Patrick se apresenta na capital nesta quinta-feira (7), às 19h30 e com sessões extras às 21h30 e 22h40, no Teatro Goiânia.

Os ingressos estão disponíveis no Ingresso Digital (www.ingressodigital.com) e na Livraria Leitura do Goiânia Shopping, com valores entre R$ 35 a R$ 120, de acordo com o setor escolhido na plateia e o tipo de ingresso (inteira, social ou meia). T

ambém está disponível a opção de ingresso social, que garante desconto para todos que levarem 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.

Sobre o Padre Patrick

Natural de Santo Antônio do Canaã, distrito do município de Santa Teresa (ES), ele atualmente está à frente nas celebrações da Paróquia São Sebastião, localizada na cidade de Parauapebas (PA).

Durante os cinco meses de missas suspensas, devido à pandemia, o padre despretensiosamente encontrou uma aliada na missão de disseminar a fé: a internet. Em suas redes sociais, começou a gravar vídeos e abriu um canal para escutar os fiéis.

Na época, eram apenas 3 mil seguidores no Instagram, em sua maioria, frequentadores de sua paróquia. Com muita leveza e naturalidade, passou a humanizar a fé, falando de religião com uma característica irreverência, que sempre se faz presente.

De forma rápida, essa interatividade tomou outra proporção, atraindo diversos seguidores, inclusive de outras religiões. Nas famosas "caixinhas de perguntas", o padre dá conselhos de forma leve e bem-humorada, com uma linguagem popular, respondendo curiosas perguntas. Hoje, ele tem mais de seis milhões de seguidores.

Serviço: Padre Patrick em Goiânia

Data: 7/12

Local: Teatro Goiânia (R. 23, 252 - St. Central, Goiânia - GO)

Ingressos: Online