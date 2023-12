Padre Patrick chega a Goiânia com o show ‘Fora da Caixinha’

Com mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, o padre Patrick é conhecido por não ter papas na língua na hora de responder a sua famosa caixinha de perguntas no Instagram (@padre_patrick). Por lá, o sacerdote responde sobre tudo, dá conselhos sobre a vida amorosa alheia, fala sobre fé e devoção, tudo de forma sempre descontraída.

Ao unir o que apresenta na internet e nas missas o padre criou o show Fora da Caixinha, que será apresentado nesta quinta-feira (7), em três sessões no Teatro Goiânia, no Centro da capital.

Aos 36 anos, Patrick Fernandes vem de uma geração de padres pops, como Fábio de Melo e Marcelo Rossi, que unem a palavra de fé com uma linguagem mais extrovertida e artística. Na apresentação em Goiânia, o sacerdote fala sobre religiosidade com interatividade.

“A ideia é levar a leveza. O Evangelho não é triste, o Evangelho é feliz, é a boa notícia da ressurreição. Jesus é uma pessoa bem-humorada”, explica ele.

Pé na estrada

Ao longo de todo ano, o padre percorreu o Brasil com o show, que mantém a mesma estrutura de evangelização, mas de forma mais jovial e irreverente. Natural de Santo Antônio do Canaã, no município de Santa Teresa (ES), há dez anos que Patrick está à frente das celebrações da Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA).

“Eu costumo passar muito por Goiás, atravessá-lo na verdade, porque eu sou do Espírito Santo e moro hoje no Pará. Quando eu vou para o Espírito Santo, no final do ano, é sagrado que eu vá de carro. Corto várias cidades goianas”, diz.

“Onde eu moro é um lugar que tem muito goiano. Comi gueroba, arroz com galinha, achei uma delícia. E eu gosto das músicas, do sertanejo e tudo mais da região”, completa.