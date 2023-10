Padre Patrick traz o show ‘Fora da Caixinha’ a Goiânia

Sucesso nas redes sociais, Padre Patrick Fernandes vai apresentar seu show "Fora da Caixinha" na capital, no dia 7 de dezembro, às 19h30, no Teatro Goiânia.

Natural de Santo Antônio do Canaã (ES), o sacerdote ficou famoso ao responder com bom humor as famosas “caixinhas de perguntas”, no Instagram. Com muito bom humor, Patrick leva mensagens de fé e aconselha os internautas. No seu perfil oficial do Instagram Patrick tem mais de 6 milhões se seguidores.

Os ingressos estão disponíveis pelo site Cultura Reservas. Os valores ainda não foram divulgados.