Pai de Alok diz como passou por ataque terrorista e que lembrança dos netos ‘deu norte'

O pai de Alok, Juarez Petrillo, relatou em entrevista no último domingo (15), ao "Fantástico" (TV Globo), o que passou após a rave em que estava em Israel ter sofrido com um ataque terrorista do Hamas no início de outubro. Conhecido como DJ Swarup, ele participava da edição israelense do festival Universo Paralello. A festa foi interrompida por bombardeios.

“Já tava amanhecendo, a coisa mais linda. Quando olhei a pista, falei: gente, essa a pista mais incrível da minha vida. De repente estoura uma bomba do lado da festa. Foi um grito de susto de todo mundo. Nessa hora a coisa mudou. Começaram a entrar em pânico e a chorar, foi geral”, relatou.

“De repente a gente escutou um barulho de metralhadora. O cara que tava comigo falou: ‘é nosso exército dando o troco’. Falou desse jeito, como se fosse a defesa. Mas não, pelo contrário. Eram motociclistas entrando dentro da festa”, continuou.

Juarez também contou o que passou em sua cabeça quando estava no bunker, para ter forças para sair da situação: “O que me deu um caminho, um norte, foi quando lembrei dos meus netos. Não era DJ mais, produtor, artista, não, sou vovô”, disse