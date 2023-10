Pai de Alok publica vídeo da Universo Paralello de pouco antes do ataque terrorista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criador do festival Universo Paralello e pai do DJ Alok, Juarez Petrillo publicou nesta quinta-feira (12) um vídeo que mostra o evento pouco antes do ataque terrorista pelo Hamas. O empresário, também um DJ, ia se apresentar na festa de música eletrônica, no sul de Israel, minutos antes da ofensiva da invasão.

O material, disponibilizado em suas redes sociais, foi feito pelo fotógrafo Inor Roni Kagno.

Depois que o Hamas invadiu a festa com tiros e bombas, Petrillo foi levado a um bunker para se proteger dos terroristas. Cerca de 260 pessoas foram mortas no ataque ao evento.

Petrillo encontrou com Alok na última quarta-feira (10). No reencontro, Alok confirmou que o pai precisou ser escoltado pela polícia no momento.

Criado em Goiás e realizado a cada dois anos na Bahia, a Universo Paralello teve sua edição em Israel organizada pelos irmãos Osher e Michael Waknin. Ela fazia parte da turnê mundial do evento, que passou por países como Argentina e Tailândia.

Enquanto Osher foi encontrado morto e foi enterrado na última terça (10), Michael segue desaparecido.