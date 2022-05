Pai do cantor Bruno morre em Goiânia

Deusdedites Felix de Miranda, pai do cantor Bruno, dupla de Marrone, morreu no início da tarde desta terça-feira (10) na casa onde vivia em Goiânia. Senilidade e hipertensão arterial foram as causas da morte, segundo a assessoria de imprensa do artista.

Há pouco mais de 10 anos, Deusdedites sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, desde então, se encontrava acamado por conta das sequelas.

Em 2017, durante o programa Altas Horas, Bruno se emocionou ao comentar sobre o estado de saúde do pai e relatou que ele já não tinha mais consciência. “Ele tá com AVC, tá doentinho. Eu o amo muito”, relatou na época. Marrone lembrou na ocasião, também emocionado, que perdeu o pai em 2016.

Deusdedites Félix de Miranda deixa esposa, cinco filhos, 11 netos e um bisneto.

A dupla Bruno e Marrone participou no último sábado (7), na capital, do espetáculo Histórias – O Show do Século, realizado no estacionamento do estádio Serra Dourada. Eles cantaram ao lado de Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Jorge e Mateus.