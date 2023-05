Pai pela sétima vez, Robert De Niro apresenta sua filha caçula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos 79 anos, Robert De Niro anunciou que é pai pela sétima vez. Em entrevista ao programa "Entertainment Tonight Canada" para falar sobre seu novo filme, "About My Father", o ator norte-americano foi questionado como é ser pais de seis filhos, porém ele corrigiu a jornalista e revelou: "Na verdade, são sete. Acabei de ter um bebê."

Nesta quinta-feira (11), ele compartilhou o nome e o sexo de sua filha de 1 mês: Gia Virginia Chin-De Niro, fruto de seu relacionamento com Tiffany Chen. A esposa do ator contou para a jornalista Gayle King no "CBS Mornings" que Gia Virginia foi planejada e os dois estão muito felizes. "Ambos queriam esse bebê", explicou ela. "Ela foi trazida para cá com amor. Ele [De Niro] está muito empolgado", disse.

De Niro tem dois filhos com a primeira mulher, a atriz Diahnne Abbot. São eles: Drena, 51, Raphael, 46. E mais dois filhos com a sua segunda esposa, a socialite Grace Hightower. São eles: Elliot, 24, Helen Grace, 11. De Niro também teve filhos gêmeos com a modelo Toukie Smith. Julian e Aaron, 27.