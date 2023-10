'Papai tentou', diz Bruna Biancardi sobre ausência de Neymar no parto da filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Bruna Biancardi, 29, contou detalhes sobre o dia de nascimento de Mavie, sua filha com Neymar. Nas redes sociais, ela compartilhou um relato sobre o parto e justificou a ausência do jogador de futebol, que não estava no Brasil. "O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo", explicou.

Biancardi disse que, mesmo assim, Neymar se fez presente o tempo todo e "depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie". Segundo ela, a filha é um "grude" com ele também.

Mavie nasceu no dia 6 de outubro, na maternidade São Luiz Star, em São Paulo, antes da data esperada pela família -a previsão era dia 18. Jogador do Al-Hilal, time da Arábia Saudita, Neymar foi liberado pelo clube para vir ao Brasil quando soube que Biancardi entraria em trabalho de parto.

Em relato compartilhado nesta quarta-feira (11), a influenciadora também falou sobre o carinho de Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas. O menino de 12 anos mora na Espanha, mas veio para o Brasil com a família para conhecer a irmãzinha. Biancardi compartilhou uma foto em que ele aparece com Mavie no colo, olhando para ela com um semblante alegre.

"Ficou 24 horas no Brasil, mas aproveitou bem o tempo e fez tudo com ela! Ajudou no banho, a trocar, cuidou de mim, me dando água, me ajudando, ficou com ela no colo, dormiu com a gente... O Davi é especial demais e ela tem muita sorte de ser irmã dele", escreveu