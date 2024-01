Paredão quíntuplo com Alane, Luigi, Marcus, Giovanna Pitel e Vinicius será decidido nesta terça

Pela primeira vez nesta temporada o Big Brother Brasil formou um paredão quíntuplo no último domingo (21). Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinícius e Luigi disputam a preferência do público, o menos votado será o quinto eliminado desta edição. O resultado sai nesta terça-feira (23), após a novela "Renascer".

Alane foi indicada pelo novo líder, Rodriguinho. A emparedada teve direito a um contragolpe e puxou Giovanna Pitel. Vinicius, que foi o mais votado pela casa, colocou Marcus Vinicius na paredão, em outro contragolpe. Em seguida, em comum acordo, Pitel e Marcus tiveram que puxar alguém para formar o paredão quíntuplo. Eles, então, optaram por chamar Luigi. A votação acontece pelo site do Gshow.



Antes da formação, Nizam Hayek foi eliminado. Logo na sequência, a Prova do Líder terminou com a vitória de Rodriguinho, que assumiu a liderança pela segunda vez.