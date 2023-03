Parte 2 do game 'The Last of Us' não caberá em uma só temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "The Last of Us" teve sua primeira temporada encerrada nesse domingo (12) e já confirmou a continuação da trama. O sucesso da HBO Max contará com pelo menos mais duas temporadas, segundo os criadores.

Craig Mazin and Neil Druckmann confirmaram à revista GQ que a segunda parte da adaptação do jogo para PlayStation não será feita da mesma forma que a primeira. "Não. Não tem como. Será mais de uma temporada", disse Druckmann, sem especificar quantas.

A segunda parte do game, lançada em 2020, sete anos depois do projeto inicial, tem contexto mais complexo que a primeira. Mais acontecimentos, flashbacks e cenas de ação serão retratados na série. Além disso, mais personagens devem ser acrescentados.

Mazin e Druckmann ainda comentaram sobre um grande pedido dos espectadores. "É muito possível que tenham muito mais infectados. E talvez de diferentes tipos". A aparição pontual de pessoas infectadas pelo fungo que causou a pandemia na série foi criticada pelos fãs.

A estreia da segunda temporada ainda não tem data definida pela HBO Max.