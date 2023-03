Passageiros do Navio da Xuxa se frustram com pouco contato com a apresentadora

Fabio Falcão, 30, estagiário de Fortaleza, se levantou cedo no último domingo (26). Às 7h da manhã, foi o primeiro a chegar na fila para tentar ficar perto do palco onde Xuxa faria o show em comemoração a seus 60 anos, realizado em um cruzeiro temático que foi de Santos (SP) a Búzios (RJ). A apresentação só começaria por volta das 22h30 daquele dia.

Mas Fabio não queria arriscar. Essa poderia ser a única ocasião em que veria de perto a aniversariante. É que estar no MSC Fantasia, que recebeu o Navio da Xuxa entre 24 e 27 de março, não era garantia de encontrá-la a bordo. Tirando o show, que estava previamente agendado, não havia garantias de que seria possível encontrar a apresentadora, que marcou boa parte dos brasileiros que nasceram nas décadas de 1980 e 1990 e era chamada de "rainha dos baixinhos".

"Eu ia dormir aqui, não dormi porque não deixaram", diz Falcão. "A Xuxa é um amor passado de geração para geração, cresci sendo doutrinado pela minha mãe e pela minha avó, que adoravam ela, mas não conseguiram vir. Trouxe até presente para ela e queria muito poder entregar. É muito frustrante, foi gerada uma expectativa."

O cearense acabou conseguindo tirar foto com a apresentadora e entregar a almofada em formato de coração com uma imagem dela e de dona Alda, a mãe de Xuxa. Porém, nem todos os passageiros tiveram a mesma sorte. Para se encontrar com ela no navio, só sendo sorteado.

Mas para quantas fotos uma só pessoa consegue posar por dia? O navio MSC Fantasia tem capacidade para 4.363 passageiros, e a PromoAção, empresa que organizou o cruzeiro, disse que todas as cabines foram vendidas. Por dia, Xuxa tiraria foto com 500 pessoas, sendo o primeiro dia restrito a convidados e os demais em esquema de sorteio de cabines, das quais todos os viajantes participavam.

Mesmo assim, mais de 2.000 pessoas saíram de lá sem o desejado registro. Algumas podiam ser vistas diariamente na porta do teatro onde as fotos eram feitas. Revoltados, alguns protestavam com os seguranças ou iam às lágrimas por não poder entrar. A reportagem ouviu relato de que as pulseiras que davam acesso ao local foram distribuídas para quem ficou de plantão na porta -uma espécie de xepa da pulseira-, mas também de venda do objeto por cerca de R$ 3.000.

Renan Coutinho, 39, engenheiro de Barra Mansa (interior do Rio), diz que é fã da gaúcha desde que nasceu e que ficou frustrado com a experiência. "Esperava mais magia, que a Xuxa aparecesse em algum momento, acho que criei uma expectativa porque achei que a interação fosse ser maior", lamenta. "É como se tivesse ido a um show da Xuxa, não a um navio dela."

Mesmo assim, ele pede à reportagem que não fale mal da apresentadora. "Eu gostaria de ter tirado foto com ela, sim, mas eu entendo, ela não tem obrigação de tirar foto com todo mundo", afirma. "Isso não muda nada, continuo gostando da Xuxa, mas queria ter tido mais tempo com ela. Não precisava se esconder da gente, a gente estava lá para ver ela."

Morador de Londres, na Inglaterra, o comissário de bordo Rafael Pierdi, 34, veio ao Brasil para participar da festa e diz que adorou tudo, só faltou conseguir chegar perto da apresentadora que acompanha desde criança, quando os pais colocavam o disco dela para tocar. "Queria muito, mas acho que não fiz esforço também", lamenta. "Como a Xuxa diz, querer é poder, se eu tivesse feito, acho que teria conseguido. Mas foi tudo incrível, eu vi ela descendo da nave, só não toquei nela."

Ele diz que se, em vez de um sorteio, as fotos fossem organizadas em esquema de Meet & Greet, muito comum entre artistas internacionais, estava disposto a pagar um extra para ter o registro. Esse também era o desejo do casal David Cardoso, 46, gerente comercial, e Nicholas Lekitsch, 39, gerente financeiro.

Não contemplados pelo sorteio, eles acham que faltou outra opção para quem estava disposto a abrir o bolso para completar a experiência. Além disso, Nicholas diz que a apresentação foi muito protocolar. "Foi um show para o Multishow, não para o navio", queixa-se, referindo-se ao canal pago que exibiu a festa um dia depois.

Sobre a apresentação, também houve queixas com relação à altura da área VIP na frente do palco, muito mais alta que a pista, logo atrás. Quando Xuxa entrou no palco, várias pessoas subiram na grade para tentar vê-la descendo da nave e, que ficou atrás, reclamou -água e gelo foram jogados em quem bloqueava a visão.

Os atrasos na programação também foram motivo de reclamações. No sábado (25), os show da banda KLB e de Ana Carolina começaram com cerca de 2 horas de atraso com relação ao divulgado inicialmente. A plateia deste último começou a vaiar pedindo que a apresentação começasse logo. O ator Eri Johnson subiu ao palco para tentar entretê-los até a cantora começar -ao subir ao palco, ela disse que estava se sentindo mareada e esperando a medicação surtir efeito.

O mal funcionamento da internet vendida a bordo foi mais uma questão para alguns passageiros. Em alto mar, os sinais de 3G, 4G e 5G não pegam, então é a única opção para permanecer conectado com um dos pacotes, que chegam a custar US$ 29,99 por dia (quase R$ 155). A reportagem presenciou uma fila de pessoas que pediam o dinheiro investido de volta e mostraram que os stories que tentavam postar desde o dia anterior não estavam sendo publicados.

Outras queixas frequentes entre os passageiros eram sobre a qualidade da comida (muitas vezes servida fria) e sobre os elevadores, que demoravam muito e frequentemente apresentavam a indicação de "out of service" (não está funcionando). Também houve relatos de um grupo que ficou preso por pelo menos meia hora dentro de um deles.

Já os primos Bruno Afonso, 43, jornalista, e Janaína Graciele de Brito, 47, empresária, de Brasília, tiveram problema dentro da própria cabine, uma das mais luxuosas que foram comercializadas, com varanda externa e banheira. Segundo afirmaram à reportagem, o banheiro alagou já no primeiro dia.

No segundo dia, a água continuou escorrendo e molhou o chão de carpete. Eles contam que tentaram resolver na recepção, mas que um funcionário equipado apenas com um rodo foi enviado. Ele escorreu a água que já estava empoçada, mas não houve solução definitiva enquanto eles estavam a bordo.

Bruno afirma que não foi oferecida a troca da cabine e publicou um vídeo do banheiro alagado nas redes sociais. "A maior frustração foi para a minha prima, que é fã e chegou atrasada no show porque não tinha como tomar banho", lamenta. Ele também diz que pretende mover uma ação contra os responsáveis pelo navio e pedir uma indenização pelos danos materiais e morais. "Sei que a Xuxa não tem culpa, mas é o nome dela que está em jogo", afirma.

O QUE DIZ A ORGANIZAÇÃO

Procurada pela reportagem, a MSC, dona do MSC Fantasia, diz que o navio foi fretado para a realização do Navio da Xuxa. "Sendo assim, a montagem das estruturas como o palco e área VIP, programação, organização, divulgação, bem como a prestação de informações aos clientes são de responsabilidade da empresa fretadora", diz a empresa em nota.

"Sobre os relatos referentes aos elevadores e à internet, a MSC Cruzeiros informa que foram casos isolados e que a equipe de manutenção do navio resolveu os problemas citados", prossegue o texto. "A companhia lamenta que os hóspedes tenham passado pelas experiências relatadas que não refletem nossos elevados padrões de qualidade e satisfação dos hóspedes."

A PromoAção, que fretou a embarcação para a realização do Navio da Xuxa, comentou os pontos levantados pela reportagem por meio de sua assessoria de imprensa. Sobre quem ficou frustrado por não ter podido tirar foto com Xuxa, a empresa respondeu: "Nossa rainha Xuxa atendeu aproximadamente 2.000 pessoas durante o cruzeiro, número maior do que havia sido combinado. Infelizmente não foi possível atender a todos, mais de 4 mil passageiros, toda a equipe dela e a nossa se mobilizou para fazer o melhor possível".

A empresa também disse não ter conhecimento sobre a venda de pulseiras para tirar foto com Xuxa. "Caso tenha acontecido à bordo, foi através de algum passageiro que se aproveitou disso", lamenta. "Estamos dispostos a investigar essa questão."

Com relação à baixa visão do palco, a explicação foi estrutural. "A pista é montada na área da piscina do navio, que é fechada para que os shows ocorram. Naturalmente, há alguma variações de altura no deck por ser um navio, porém não alteram de forma considerável a experiência a bordo", afirma.

Quanto aos atrasos na programação, a PromoAção diz que todas as alterações de horário foram avisadas a bordo para que os passageiros pudessem se reprogramar. "No caso do show da Ana Carolina, a artista precisou de um tempo para se recompor, pois não estava passando muito bem desde o embarque, na sexta-feira", diz a nota.

A empresa diz ainda que a alimentação a bordo é disponibilizada durante 24 horas para os passageiros. "São servidos diariamente lanches, refeição completa, pizza, sobremesas, saladas, e em específico no Navio da Xuxa, também tivemos opções veganas", comenta a empresa. "São inúmeras opções oferecidas durante toda a experiência a bordo".

Sobre os elevadores, a PromoAção lembra que são mais de 20 elevadores no navio e afirma que apenas um deles teve uma pane, que fez com que a porta abrisse mais lentamente, mas que logo teria sido solucionada.

Para a empresa, as reclamações sobre a internet podem ter sido geradas pelo pacote escolhido pelos passageiros na hora da compra. "São disponibilizadas algumas opções divididas em dois planos, um com acesso à vídeos, ligações em vídeo, além das mensagens e ligações, que é um pacote mais completo e outro mais simples que da acesso a mensagens apenas com um preço mais baixo", explica o texo. "Possivelmente, no momento da compra, escolheram o plano que não dava acesso ao pacote completo."

Contatada, a assessoria de Xuxa não respondeu até a última atualização deste texto. Durante o show no navio, a apresentadora comentou que fez foto com mais de 600 pessoas por dia e que lamentava não conseguir tirar com todos.