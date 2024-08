Pastor Lívio em ‘Renascer’, Breno da Matta era jogador de futebol do Bahia

Quem vê Breno da Matta todos no ar em "Renascer" (TV Globo/TV Anhanguera) como Pastor Lívio nem imagina que o ator, de 41 anos, começou a estudar teatro já adulto. Antes, Breno se aventurava no o campo de futebol.

“Eu nunca pensei na minha vida em ser artista. Além de ser farmacêutico, eu era jogador de futebol, larguei pra estudar. Eu era muito esportista. Passei em uns testes das divisões de base do Bahia, treinei no Bahia um tempo e larguei pra estudar. Eu morava no interior, passei no teste, fui morar em Salvador. Só que ganhei uma bolsa de estudos na escola que era no mesmo horário do Bahia. Aí pensei: ‘Não vou trocar o certo pelo duvidoso’, e fui estudar. Passei pro vestibular de Farmácia”, relembrou ele ao podcast "Papo de Novela".

Os caminhos artísticos surgiram quando Breno se mudou para São Paulo para fazer uma pós graduação na áera da saúde. “Lá que eu descobri o teatro. Fui assistir a uma peça - eu nunca tinha assistido uma até ser adulto. Aí uma ex-namorada minha me levou pra assistir a uma peça, e fiquei encantado. Logo depois assisti a uma outra peça, e me encantei de vez. Comecei a fazer teatro, voltei a trabalhar como farmacêutico pra fazer escola de teatro, e a vida foi seguindo... Eu passei três anos trabalhando das 23h às 7h em drogaria pra ir pra escola de teatro”, contou