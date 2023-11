Patrícia Poeta apresenta 'Encontro' ao vivo de Goiânia

O programa Encontro com Patrícia Poeta sai dos Estúdios Globo de São Paulo pela primeira vez, na próxima segunda-feira ( 27), para ser transmitido ao vivo, direto de Goiânia. A edição especial é realizada na capital em comemoração aos 60 anos da TV Anhanguera, emissora do Grupo Jaime Câmara afiliada da Globo.

Patrícia Poeta comanda a atração, com a presença da dupla Israel e Rodolffo. A apresentadora, que chega a Goiânia no sábado, vai mostrar um pouco da gastronomia e da cultura local, com conteúdos gravados pela cidade.

Do cenário de São Paulo, entram as jornalistas Valéria Almeida e Tati Machado. A ação tem ainda o objetivo de reforçar a conexão com as diferentes regiões do País.