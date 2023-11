Paul McCartney prepara shows com 39 músicas e três horas no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul McCartney começa sua turnê "Got Back" no Brasil nesta quinta-feira, em Brasília, após uma apresentação surpresa no Clube do Choro, na capital, que deu um gostinho do que o astro prepara para o evento oficial.

A expectativa, a partir dos outros shows que o ex-Beatle já fez pelo mundo nesse ano, é que a apresentação dure cerca de três horas, passeando por 39 sucessos, a maioria deles da época dos Beatles, mas também com algumas músicas da carreira solo e outras do Wings, a banda formada com sua mulher, Linda.

A turnê, que vai passar por Brasília, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, vai desde "Love Me Do", que lançou a banda de Liverpool, até a trinca formada por "Golden Slumbers", "Carry That Weight" e "The End", últimas gravações dos Beatles em disco e que encerram a apresentação.

Entre sucessos como "Blackbird", "Get Back", "Let It Be" e "Hey Jude", Paul McCartney faz ainda uma homenagem a George Harrisson, morto em 2001, cantando "Something", e faz um dueto virtual com a voz de John Lennon em "I've Got a Feeling", para celebrar o músico assassinado em 1980.

Há duas versões da setlist, que o músico alterna no caso de mais de uma apresentação em cada cidade, mas a primeira opção é a preferencial no caso de apresentações únicas, como é o caso de Brasília.

Paul McCartney fará, ao todo, oito shows no Brasil em sua nova passagem pelo país, quatro anos após sua última passagem por aqui. Além de Brasília, o cantor toca em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Ainda há poucos ingressos disponíveis para o show em Brasília e para a segunda data na capital mineira. A última apresentação será em 16 de dezembro, no Maracanã.

Veja abaixo a lista completa de músicas previstas para os shows.

Can't Buy Me Love (The Beatles)

Junior's Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

She's a Woman (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me (Paul McCartney)

Let Me Roll It (Wings)

Getting Better (The Beatles)

Let 'Em In (Wings)

My Valentine (Paul McCartney)

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I'm Amazed (Paul McCartney)

I've Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Beatles)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight (Paul McCartney)

Blackbird (The Beatles)

Here Today (Paul McCartney)

New (Paul McCartney)

Lady Madonna (The Beatles)

Fuh You (Paul McCartney)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

You Never Give Me Your Money (The Beatles)

She Came in Through the Bathroom Window (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

Bis:

I've Got a Feeling (The Beatles)

Birthday (The Beatles)

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)

A Hard Day's Night (The Beatles)

Junior's Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

She's a Woman (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Coming Up (Paul McCartney)

Let Me Roll It (Wings)

Getting Better (The Beatles)

Let 'Em In (Wings)

My Valentine (Paul McCartney)

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I'm Amazed (Paul McCartney)

I've Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight (Paul McCartney)

Blackbird (The Beatles)

Here Today (Paul McCartney)

Queenie Eye (Paul McCartney)

Lady Madonna (The Beatles)

Fuh You (Paul McCartney)

You Never Give Me Your Money (The Beatles)

She Came in Through the Bathroom Window (The Beatles)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

Bis:

I've Got a Feeling (The Beatles)

Birthday (The Beatles)

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)

PAUL MCCARTNEY: GOT BACK

Quando Brasília: qui. (30), na Arena BRB Mané Garrincha; Belo Horizonte: 3 e 4/12, na Arena MRV; São Paulo: 7, 9 e 10/12, no Allianz Parque; Curitiba: 13/12, no Estádio Couto Pereira; Rio de Janeiro: 16/12, no Maracanã

Preço A partir de R$ 250

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/paulmccartney

Acessibilidade Audiodescrição Recurso de acessibilidade que transforma o visual em verbal e amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual