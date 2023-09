Paula Fernandes anuncia término de relacionamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (25), Paula Fernandes tomou a decisão de tornar público o término de seu relacionamento com o empresário Rony Cecconello. Em um story compartilhado em sua conta no Instagram, a cantora sertaneja fez um pedido de privacidade e celebrou o amor do casal.

A artista expressou sua gratidão pelo apoio de seus seguidores e solicitou compreensão neste momento sensível: "Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim."

A artista, conhecida por suas músicas que exaltam o amor, refletiu sobre sua crença na durabilidade do sentimento: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas. Porque eu sou amor... Sou feita de amor."

Paula encerrou sua mensagem com uma nota de esperança, acreditando que o amor encontrará seu caminho novamente: "E sigo adiante, acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo, e que um dia ele se abrirá de novo para mim."

A relação entre a cantora sertaneja e Cecconello teve início em 2019, quando foram vistos juntos pela primeira vez. O anúncio dessa separação se soma a outros términos que também marcaram o mundo dos famosos neste mesmo dia, incluindo os de Sandy e Lucas Lima, e Gustavo Mioto e Ana Castela.