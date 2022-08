Paula Fernandes sofre acidente e capota carro um dia antes do aniversário: “achei que seria o fim”

A cantora Paula Fernandes sofreu um grave acidente na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, na noite deste sábado (27), quando dirigia o veículo e acabou perdendo o controle da direção. Ao lado dela no carro estava o namorado Rony Cecconello.

Pelas redes sociais, neste domingo (28), dia do seu aniversário, a artista relatou o ocorrido e divulgou a foto do carro dela destruído. Segundo Paula Fernandes, um carro desgovernado bateu na traseira do veículo que ela estava e ela perdeu o controle da direção.

Em seguida, o carro dela capotou algumas vezes e chegou a arrastar no asfalto de ponta cabeça até parar. Os dois sofreram poucos ferimentos e estão bem. Paula Fernandes relatou ter sofrido machucados no braço e Rony teve alguns arranhões.

Segundo a artista, esse foi o dia mais difícil da vida dela. “.Eu só sei que estou viva e sei que ontem eu renasci. Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim.”

Confira abaixo o relato da artista: