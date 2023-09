Paula Toller apresenta nova turnê, 'Amorosa', em Goiânia nesta sexta-feira (22)

A cantora Paula Toller, 60 anos, eterna vocalista do Kid Abelha, está de volta a Goiânia, com a nova turnê "Amorosa" nesta sexta-feira (22), no Centro de Convenções da PUC Goiás. Os ingressos, a partir de R$ 100, estão disponíveis pelo site www.alphatickets.com.br.

Desde o início de maio, a loira está na estrada com o show que celebra os 40 anos de trajetória. A abertura da casa será às 20 horas.

“Montei o roteiro com o Liminha e ele fica doido quando vê o público cantando do início ao fim. Eu também fico, nunca me canso. O show tem um repertório de hits e, quando os fãs acham que terminou, tem mais. A banda é um espetáculo e estamos muito entrosados. Goiânia sempre me recebeu muito bem, espero uma plateia entusiasmada e carinhosa, diz a roqueira.

Seja com o Kid Abelha ou solo, Paula Toller é uma das artistas que toca com muita frequência em Goiânia. A última apresentação na capital foi em junho de 2022.

Banda

O show tem direção musical de Liminha, amigo de longa data, baixista do Mutantes e produtor de históricos discos do rock nacional, inclusive do Kid Abelha. Além dele, que também integra a banda no violão, completam o time de músicos, Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias no contrabaixo, baixo e vocal, Gê Fonseca nos teclados e Adal Fonseca na bateria (ex-Engenheiros do Hawaii).

Durante a apresentações o público pode esperar músicas consagradas, como "Fixação", "Fórmula do Amor", "Lágrimas e Chuva", "Na Rua Na Chuva Na Fazenda" e algumas mais recentes.