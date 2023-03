Paulo Vieira denuncia perfil fake em aplicativo de pegação

Paulo Vieira demorou para acreditar, mas ao entrar em um aplicativo de pegação descobriu que tinha uma pessoa usando seus dados e fotos em um perfil fake. O ator, que atualmente comanda o quadro Big Terapia no BBB 23, até que levou na esportiva a intenção do impostor, mas decidiu denunciar a página falsa e reclamou de uma mentirinha do farsante ao revelar a idade. "Me botar com oito ano a mais é sacanagem", debochou Vieira, que fez 30 anos em novembro de 2022.

O humorista publicou a troca de mensagens com um seguidor que o fez descobrir o perfil falso. "Minha mãe pediu para te avisar que você está lá em Goiânia", escreveu a pessoa, compartilhando a página da pessoa que se apresenta apenas como "Casado" e diz ter 38 anos e usa uma imagem de Paulo Vieira na identidade visual.

"Quer usar a minha cara? Usa! Eu nunca me dei bem com ela, mas você que sabe", aconselhou o ator que namora Ilana Sales há seis anos. Ele ainda publicou um print do perfil do aplicativo. Na descrição dizia: "Casado a fim de aventura, se rolar um papão pede meu zap".