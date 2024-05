Pecuária de Goiânia começa na quinta-feira (15) com shows de Ana Castela, Maiara e Maraisa e mais

A 77ª Exposição Agropecuária de Goiás, a Pecuária de Goiânia, começa nesta quinta-feira (16) e segue até o dia 26 de maio com apresentações de artistas como Ana Castela, Lauana Prado, Victor e Leo, entre outras atrações.

A abertura será a partir das 19 horas com Eduardo Costa e Tierry, que vão fazer um show solidário, com o cachê e alimentos arrecadados destinados às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Como de costume, o evento será realizado no Parque Agropecuário Pedro Ludovico, na Rua 250, Nova Vila, na capital.

A grande novidade desta edição será a gravação do DVD iMEMsidão, de Maiara e Maraisa, no dia 23 de maio, com participações confirmadas de Leonardo, Amado Batista, Bruno e Marrone e Di Paullo e Paulino.

No dia 20 de maio, o evangelista Deive Leonardo traz a nova turnê "Antes e Depois", que vai rodar o mundo até junho de 2025. Formado em Direito, ele é um verdadeiro fenômeno.

Os ingressos estão sendo vendidos de R$ 30 a R$ 100, pelo site www.ingressosa.com, e na bilheteria do Parque Agropecuário.