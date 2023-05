Pecuária de Goiânia começa nesta quinta-feira após três anos de adiamentos e adaptações

É hora de tirar a bota do armário, vestir a jaqueta de couro, colocar o chapéu e reunir forças para maratonar os dez dias da 76ª exposição Agropecuária de Goiás. Festa mais tradicional em continuidade no calendário da capital, o evento começa nesta quinta-feira (18), no Parque Agropecuário Pedro Ludovico, na Nova Vila, e marca o retorno do projeto ao seu formato original após três anos de adiamentos e adaptações por conta da pandemia.

A abertura da Pecuária fica por conta da dupla Israel e Rodolffo, além do início de exposições de animais, leilões, palestras e ações agropecuárias. “A ansiedade está a mil. Nascemos e crescemos em Goiás e sabemos como a Pecuária é uma festa que reúne a família goiana. Queremos entregar um show incrível”, ressalta Israel, que promete tocar os grandes sucessos dos últimos anos da dupla, caso de Bombonzinho, Batom de Cereja e Seu Brilho Sumiu.

Neste ano, a festa tem produção compartilhada entre a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) e a show business Workshow Produções Artísticas. Além das apresentações musicais, há ainda espaço infantil, museu agropecuário e o retorno das boates. “Realizar essa edição é renovar todas as memórias afetivas representadas por três anos de pandemia que inviabilizaram a realização da nossa festa”, explica o presidente da SGPA, Gilberto Marques Neto.

Ao longo dos dias de evento, passam pela arena principal do Parque Agropecuário alguns dos artistas mais efervescentes da cena sertaneja e de outros gêneros musicais, caso do forró, axé e piseiro. Nesta sexta-feira (19), por exemplo, tocam Guilherme e Benuto e Léo Santana. Já no sábado (20), sobem ao palco Diego e Victor Hugo e Simone Mendes. Ao longo dos dias, os destaques ficam por conta das irmãs Maiara e Maraisa, Mari Fernandez, Wesley Safadão e Hugo e Guilherme.

“Essa Pecuária é importante porque marca a volta de diversas ações originais, como o retorno ao mês de junho, além das boates, grandes shows e a volta da família goiana para o parque de exposições”, adianta Gilberto. A ideia é salientar discussões envolvendo o tema O Agronegócio em Harmonia com o Meio Ambiente. “São dez dias reunindo autoridades políticas, produtores rurais, empresários e famílias”, diz.

Memória

O resgate da festa também reitera a herança goiana na agricultura e na pecuária. Para tanto, a organização criou o Museu Agropecuário, que apresenta as tradições materiais com a exposição de mobiliários e equipamentos das décadas de 1950 e 1960. Há ainda a feira de exibição de mais de 600 animais de diversas espécies, além de provas de laço e cavalgadas. “Teremos a moagem de cana artesanal puxada por tração animal, fabricação de cachaça, defumados, rapadura e produtos típicos da roça”, destaca Gilberto.

SERVIÇO

76ª Pecuária de Goiânia

Abertura nesta quinta-feira (18), a partir das 19 horas

Data: entre os dias 18 e 28

Local: Parque Agropecuário Pedro Ludovico Teixeira, Rua 250, Setor Leste Vila Nova

Ingresso: R$ 200 (passaporte para todos os dias - meia entrada social) ou R$ 40 (entrada para cada dia - meia-entrada social)

Informações e programação completa: @pecuariadegoiania



Confira a programação de shows do palco principal da Pecuária de Goiânia

Quinta-feira (18): Israel e Rodolffo

Sexta-feira (19): Guilherme e Benutto e Léo Santana

Sábado (20): Diego e Vittor Hugo e Simone Mendes

Dia 23: Maiara & Maraisa e Mari Fernandez

Dia 24: Lucas Netto

Dia 26: Wesley Safadão e Murilo Huff

Dia 27: Hugo e Guilherme



Alta noite

Quando os shows do palco principal acabam, começa uma outra festa noite adentro na programação da Pecuária de Goiânia. A edição de 2023 marca também o retorno das boates, que já não integravam a agenda do evento há anos. São três pistas que comandam o projeto: o Vilão, o Aldeia e o Camarote Puxadinho.

“É um desafio porque já não produzimos a boate desde 2019, então queremos apresentar uma experiência inovadora dentro da Pecuária, que é um evento importante para os goianos”, destaca Roberto Castro, organizador do Vilão. Cada boate montada no Parque Agropecuário mantém uma programação única com shows e discotecagens. A ideia é criar uma espécie de after após os shows principais na arena do evento.