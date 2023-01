Pedro Scooby se emociona ao falar sobre estado de saúde da filha

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece com os olhos marejados ao falar sobre o estado de saúde da filha, fruto do relacionamento com a atriz e modelo Cíntia Dicker.

A bebê está internada no hospital desde que nasceu, em 27 de dezembro, e já passou por duas cirurgias.

"Hoje está sendo um dia difícil para Aurora. A moça aqui da porta andou até mim e falou 'vou te dar esse tercinho benzido, para dar sorte para ela'", disse. "Deus está no comando. Vai dar tudo certo", afirmou.

O casal está junto desde 2020 e essa é a primeira filha deles. Na noite de ano novo, a modelo compartilhou um vídeo do berço na bebê no hospital e desejou "muita saúde, paz, empatia e amor".