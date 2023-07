Pela 1ª vez, Globo vai mostrar filme original da Netflix no horário nobre

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história, a Globo vai mostrar em TV aberta uma produção lançada originalmente pela Netflix, principal plataforma de streaming do mundo. Trata-se do filme "Cabras da Peste", lançado mundialmente em 2021, e que será atração da sessão Tela Quente na próxima segunda-feira (10), logo após o capítulo da novela das nove "Terra e Paixão".

O filme é escrito e dirigido por Vitor Brandt e protagonizado por Edmilson Filho, protagonista da série "Cine Holliúdy", atração das noites de quinta da Globo. A reportagem apurou que o negócio foi possível porque a distribuição do longa-metragem é da Paramount e da Paris Filmes. Foi a Paramount quem negociou a produção com a Globo, que se interessou pela "brasilidade" da produção.

O negócio teve aval da Netflix, já que a janela de exclusividade total do longa se encerrou e os direitos seguem exclusivos apenas para streaming. Recentemente, outras produções originais da Netflix foram mostradas na TV aberta, mas nunca na Globo.

Entre 2020 e 2021, a Band exibiu nas noites de sábado "Orange Is the New Black" (2013-2019), com sucesso. Nesse caso, o negócio foi intermediado pela produtora Sato Company.

Já em 2017, a Netflix comprou uma hora da programação do SBT em uma noite de sábado após o Teleton daquele ano para mostrar o primeiro episódio da primeira temporada de "Stranger Things", grande aposta da plataforma no período. O seriado ainda está em produção e já tem quatro temporadas.

Na trama de "Cabras da Peste", Bruceuilis (Edmilson Filho) é um policial do interior do Ceará que, para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo. Lá encontra Trindade (Matheus Nachtergaele), um escrivão da polícia que resolve se aventurar em campo, mesmo não sendo sua especialidade.

No elenco, também estão nomes conhecidos como a atriz Letícia Lima, o cantor Falcão e o ator Juliano Cazarré. No streaming, "Cabras da Peste" segue apenas no catálogo de filmes da Netflix.