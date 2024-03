Personagens da Turma da Mônica visitarão Goiânia neste fim de semana

Março é o mês de aniversário da Mônica, personagem mais famosa do universo de Mauricio de Sousa e grande símbolo das histórias em quadrinhos. E, para comemorar, os personagens Mônica e Cebolinha farão uma visita ao Shopping Cerrado, onde fica a Estação Turma da Mônica de Goiânia, para uma superfesta.

A programação acontecerá no sábado (9) e no domingo (10) à tarde. Mônica e Cebolinha chegarão em grande estilo às 15h, desembarcando de uma limusine na entrada principal do Shopping Cerrado. Em seguida, serão conduzidos até a Estação Turma da Mônica, localizada no piso 1, acompanhados por uma banda.

Lá, serão distribuídas 60 senhas para fotos com os personagens, seguindo a ordem de chegada e oferecendo uma fila preferencial. Após a sessão de fotos gratuita, a festa acontecerá dentro do parque, das 16h às 19h, com brincadeiras, oficinas e Parabéns para a Mônica para quem adquirir o ingresso do evento.

Os ingressos já estão à venda pelo site clubinho de ofertas, no valor de R$ 99,90 para uma criança de 2 a 12 anos com direito a adulto acompanhante. Adulto extra paga R$ 30. Oficinas de cupcake também farão parte da programação e acontecerão às 16h, 17h e 18h.

Para participar, além do ingresso do parque, é preciso adquirir o ingresso da oficina, que custa R$ 19,90. A entrada é gratuita para pessoas com deficiência, mediante apresentação de documento comprobatório na bilheteria do parque. Neste caso, o adulto acompanhante paga apenas uma taxa de R$ 30.



Serviço: Estação Turma da Mônica

Onde: Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Funcionamento: de acordo com o calendário disponível no site do parque https://estacaoturmadamonica.com.br/unidade/goiania/

