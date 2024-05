Pitty, Raimundos e Biquini são as principais atrações do 15º PiriBier

Quando o amargor refrescante de uma cerveja artesanal encontra os riffs poderosos de uma guitarra elétrica, é como se o tempo parasse para dar lugar a uma celebração vibrante. Quem já sentiu essa sensação em cada gole e acorde conhece a combinação perfeita do PiriBier. O festival, que chega à 15ª edição, começa na quinta-feira (30) e segue até sábado (1º), em uma arena montada no Green Park Eventos, a 6 minutos de carro da Igreja da Matriz, em Pirenópolis. Biquini, Raimundos e Pitty são as principais atrações.

O PiriBier, que sustenta desde a sua criação o lema Beba Menos, Beba Melhor, vai trazer 300 rótulos nacionais, internacionais e regionais, em versões que vão de 100 ml a 400 ml. Como é uma tradição, os cervejeiros recebem logo na entrada do festival uma caneca com todas essas marcações. Cervejas sem glúten e zero álcool incrementam as opções disponíveis de marcas, assim como drinques, vinhos e refrigerantes. É importante lembrar que o evento não é open bar, ou seja, as bebidas são comercializadas à parte.

“O espaço é mais amplo, tem grande estacionamento, investimos na estrutura e considero a edição mais bonita da história. O público vai se surpreender com o melhor PiriBier de todos os tempos. A programação musical foi ampliada, com artistas nacionais e locais, e vamos ter 35 cervejarias presentes, com vários rótulos premiados”, ressalta o idealizador do festival, Ricardo Trick. A expectativa da organização é receber cerca de 20 mil pessoas durante todo o evento. A abertura dos portões será a partir das 19 horas.

Desde o início, o PiriBier era realizado no Cavalhódromo, localizado próximo ao Centro Histórico. Construído em 2005, o local está interditado para uma reforma sob tutela da Secretaria de Estado da Retomada. De acordo com a Pasta, a entrega da obra está prevista para 2026. Em outubro de 2023, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), havia autorizado R$ 30 milhões para a obra. “O Cavalhódromo sempre foi e será a nossa casa. Quando ele for entregue queremos voltar para lá”, afirma Ricardo Trick.

Shows

A banda Clube Retrô, conhecido pelos shows animados e nostálgicos nas noites goianas, será a responsável por abrir o festival. Em seguida, será a vez de Maíra Lemos, com um repertório especial de rock clássico. Logo depois, será a vez dos roqueiros do Biquini. Bruno Gouveia (vocal), Álvaro Birita (bateria), Miguel Flores da Cunha (teclado) e Carlos Coelho (guitarra) devem fazer um passeio pelos maiores sucessos da carreira, como Tédio, Vento Ventania e Zé Ninguém. Os goianos do Johnny Brown vão fechar o primeiro dia.

O segundo dia traz na programação da festa cervejeira os goianos do Breakdown com covers que vão de Pink Floyd a Rolling Stones. Na sequência, a banda Cali, liderada por Egypcio (ex-Tihuana), comanda o palco. O encerramento da noite será com os Raimundos, que prometem show antológico para celebrar os 30 anos de carreira. Formado por Digão (voz/guitarra), Marquim (guitarra), Caio Cunha (bateria) e Jean Moura (baixo/vocal de apoio), o grupo vai lembrar hits como Mulher de Fase, A Mais Pedida e Me Lambe.



No sábado, o agito começa com um tributo ao Coldplay pela banda Supernova. Outra atração da noite será o grupo Versário. A grande atração desta edição do PiriBier é a roqueira Pitty, que estreia nova turnê em Pirenópolis. O repertório da turnê 2024 reincorpora músicas de todos os álbuns e de toda a carreira da artista, sempre com algumas surpresas para o público. Fazem parte do setlist clássicos como Anacrônico, Serpente, Máscara, Equalize e Me Adora. Ela será acompanhada pelos músicos Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria).

“Estou vindo de uma turnê que foi muito intensa, que foi maior do que eu imaginava, que era para ser dez datas. Esse show marca um novo momento na nossa carreira, uma fase entre discos, digamos assim. A gente acabou de vir de uma série grande do ACNXX e eu estou reunindo coisas, criando, pensando em novos projetos. Nesse meio tempo vamos fazer alguns shows especiais, como o PiriBier, no qual traremos o repertório de todos os álbuns, incluindo os hits que as pessoas conhecem e lado B”, adianta Pitty ao jornal.



Solidariedade

O PiriBier vai permitir aos participantes que possam contribuir com as cervejarias artesanais do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo os impactos do desastre climático que acometeu a região. Um estande multimarcas foi criado pela organização do evento, batizado de Amigos do Lúpulo, onde todo o recurso arrecadado com a venda das cervejas será destinado aos microcervejeiros gaúchos. "Conseguimos organizar com apoio da Balbúrdia Cervejaria, de Santa Catarina, a aquisição de 600 litros de chope de diferentes cervejarias de Blumenau e de Uberlândia (MG)", adianta Trick.

Fora da arena

Não só de lúpulo e rock vive o PiriBier. Durante o dia, atividades paralelas de degustações harmonizadas, comandadas por chefs e sommeliers renomados ganham espaço em tradicionais restaurantes da cidade. Na quinta-feira, os sommeliers de cerveja José Raimundo Padilha e Ronaldo Rossi vão se juntar ao chef Danilo Campos para oferecer um almoço em quatro etapas no Zazá Café que vai harmonizar cervejas a diferentes preparos com carne de porco.

Já na sexta-feira, a sommelière Bárbara Soares vai provar que cerveja e vinho podem ser degustados juntos, em um almoço em três etapas, que será oferecido no Restaurante Chico Sá, com cardápio autoral preparado pelas mãos dos chefs Antônio Roberto e Jéssica Rodrigues. No encerramento, o sommelier José Raimundo Padilha se une ao especialista em cachaças Ensei Neto para comandarem um almoço de quatro etapas que combina o lúpulo à cachaça, enquanto degustam pratos especialmente elaborados pela chef Cinthia Esteves, no Romaria Bistrô.



SERVIÇO

15ª edição do PiriBier

Data: Quinta (30) a Sábado (1º) de junho

Horário: abertura dos portões às 19 horas

Local: Green Park Eventos, em Pirenópolis

Ingressos: A partir de R$ 120 (meia-entrada para um dia) para os shows do Biquini e Raimundos. O valor do último dia será R$ 150 (meia-entrada)

Informações: piribier.com.br