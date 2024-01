‘Pobres Criaturas’, estreia nesta quinta-feira mostra 'Amor, a Morte e as Paixões'

A jovem Bella é trazida de volta à vida com cérebro de criança graças a um cientista e seus métodos controversos. Essa é a trama do filme "Pobres Criaturas", que estreia nesta quinta-feira (1º) nos cinemas brasileiros e na abertura da 15ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

A produção já ganhou dois Globos de Ouro, um Leão de Ouro e recebeu 11 indicações ao Oscar, apenas duas a menos que o favorito Oppenheimer, de Christopher Nolan.

O filme é o oitavo dirigido na carreira do cineasta Yorgos Lanthimos. Baseado no livro homônimo de Alasdair Grey, "Pobres Criaturas", é uma espécie de versão feminina do clássico Frankenstein. A produção conta com um elenco é de peso, com Willem Dafoe, Emma Stone e Mark Ruffalo.

Um dos rostos mais requisitados de sua geração em Hollywood, Emma Stone, inclusive, aparece como a grande favorita para ganhar o Oscar de melhor atriz, estatueta que ela conquistou por "La La Land", em 2017. Ela tem sido muito elogiada pela crítica por sua atuação destemida e ousada no longa-metragem.

Trama

A história de "Pobres Criaturas" se passa em Londres, na Inglaterra, na era vitoriana e promove uma série de debates sobre identidade, o papel da mulher na sociedade, críticas ao machismo, a misoginia e a ética científica. Na trama, grávida e presa em um casamento infeliz, Bella (Emma Stone) se joga de uma ponte, sendo recolhida por um cientista à la Frankenstein, dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe), que a ressuscita e troca seu cérebro pelo de seu bebê não nascido. O cientista, que tem o rosto cheio de cicatrizes fruto de experimentos, a trata como filha.

Os métodos não ortodoxos de Godwin desafiam a ética. Ele gosta de unir pedaços de diferentes animais criando espécies únicas, como um cachorro de estimação com o corpo de uma galinha. Bella, uma jovem de 20 e poucos anos, é mais um dos seus experimentos e que encanta pela sua inocência. Ela chama a atenção dos visitantes pelo jeito de andar, falar e por suas malcriações típicas das crianças que ainda desconhecem os códigos da civilidade, como o uso desmedido da força e por hábitos escabrosos à mesa durante as refeições.

Ao contrário de Frankenstein, que persegue seu criador para se vingar por ter sido trazido à vida e, em seguida, abandonado por causa de sua monstruosidade, Bella quer apenas conhecer o mundo. Ela desperta para a urgência de ser livre motivada pelo advogado mau caráter Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). A trajetória começa com o deslumbramento pelo próprio corpo e suas possibilidades. Ruffalo, mundialmente conhecido como o Hulk da Marvel, foi indicado para ator coadjuvante, em que o favorito é o amigo dos filmes de heróis, o Homem de Ferro, Robert Downey Jr, por 'Oppenheimer'.