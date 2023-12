Porta dos Fundos cancela especial de Natal já gravado após guerra Israel-Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produtora Porta dos Fundos não exibirá neste ano seu tradicional e polêmico especial de Natal, que já havia sido gravado. Uma nota oficial sugere que o programa, que seria o décimo, pode ter sido cancelado por causa por causa dos conflitos entre Israel e o Hamas.

"Decidimos não lançar o especial de Natal este ano. Quando ele foi escrito e filmado, o mundo não enfrentava o que enfrenta hoje. Humor é timing e o timing para esse lançamento não é o adequado", escreveram. "A atual conjuntura pode fazer com que o olhar cômico do especial de Natal se transforme em outra coisa. Qualquer novidade será comunicada oportunamente."

A produção foi gravada em agosto, em Niterói, no Rio de Janeiro, dois meses antes do início do conflito na Faixa de Gaza. Fábio Porchat conduziu o que seria a primeira edição do especial em stand-up com piadas sobre o Velho Testamento, em um cenário que remete ao Oriente Médio.