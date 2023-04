Prêmio da Música Brasileira indica Marília Mendonça, Chico Buarque e Elza Soares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio da Música Brasileira anunciou nesta terça-feira (25) os indicados de sua 30ª edição, marcada para acontecer no dia 31 de maio. Entre os artistas lembrados estão Marília Mendonça, Elza Soares, Erasmo Carlos e Letieres Leite, que podem ser premiados postumamente.

A sertaneja foi indicada nas categorias de melhor intérprete de canção popular e melhor lançamento, por "Decretos Reais". Elza e Erasmo, por sua vez, aparecem nas listas de intérpretes e lançamentos de pop ou rock —ela por "Elza ao Vivo no Municipal" e ele por "O Futuro Pertence à... Jovem Guarda".

Já Letieres concorre na seção instrumental, em melhor grupo, ao lado da Orkestra Rumpilezz, e lançamento, por "Moacir de Todos os Santos".

À frente na lista de 31 categorias estão Chico César e a Orquestra Sinfônica Brasileira, que receberam três indicações cada. Empatados com duas estão nomes como Anitta, Chico Buarque, Criolo, Duda Beat, Elba Ramalho, Gloria Groove, Iza e Martinho da Vila.

Apresentada por Felipe Neto e Lázaro Ramos, a cerimônia de entrega dos troféus acontece no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e terá ainda uma celebração aos 50 anos de carreira de Alcione.

Confira, abaixo, a lista completa de indicados.

*

CANÇÃO POPULAR

Dupla

- Maiara e Maraisa

- NAGE

- Os Barões Da Pisadinha

Grupo

- Orquestra Greiosa

- Psirico

- Zimbra

Intérprete

- Duda Beat

- Lucy Alves

- Marília Mendonça

- Roberta Miranda

- Roberto Carlos

Lançamento

- Duda Beat - Dar Uma Deitchada (Produção: Lux & Tróia)

- Felipe Cordeiro, Chico César - De Amor, Amor (Produção: Felipe Cordeiro)

- Marília Mendonça - Decretos Reais (Produção: Junior Champi, Elvis Tcherr)

*

MPB

Grupo

- Bala Desejo

- Banda de Boca

- MPB4

Intérprete

- Alaíde Costa

- Djavan

- Dori Caymmi

- Gilberto Gil

- Mônica Salmaso

Lançamento

- Alaíde Costa - O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim (Produção: Marcus Preto, Pupillo, Emicida)

- Alceu Valença, Orquestra de Ouro Preto - Valencianas II: Ao Vivo Em Portugal (Produção: Maestro Rodrigo Toffolo)

- Chico Buarque, Hamilton de Holanda - Que Tal um Samba? (Produção: Luiz Claudio Ramos)

Melhor Canção

- Alaíde Costa - Pessoa-Ilha (Intérprete: Alaíde Costa / Compositor: Emicida, Ivan Lins)

- Chico Buarque, Hamilton de Holanda - Que Tal um Samba? (Intérprete: Chico Buarque / Compositor: Chico Buarque)

- Zé Miguel Wisnik - Chorou e Riu (Intérprete: Zé Miguel Wisnik, Mônica Salmaso / Compositor: Zé Miguel Wisnik)

*

MÚSICA URBANA

Grupo

- Afrocidade

- Pavilhão 9

- Planet Hemp

Intérprete

- Baco Exu do Blues

- Criolo

- Gloria Groove

- IZA

- Xênia França

Lançamento

- Criolo - Sobre Viver (Produção: Tropkillaz)

- Baco Exu do Blues - QVVJFA (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?) (Produção: Marcelo Delamare)

- Planet Hemp - JARDINEIROS (Produção: Planet Hemp, Nave, Mario Caldato Jr, Tropkillaz)

*

POP/ROCK

Grupo

- Gilsons

- Jovem Dionísio

- Ratos De Porão

Intérprete

- Chico César

- Elza Soares

- Erasmo Carlos

- Tom Zé

- Tulipa Ruiz

Lançamento

- Erasmo Carlos - O Futuro Pertence Á... Jovem Guarda (Produção: Pupillo)

- Elza Soares - Elza Ao Vivo No Municipal (Produção: Rafael Ramos)

- Chico César - Vestido de Amor (Produção: Jean Lamoot, Chico César)

*

REGIONAL

Dupla

- Duo Aduar

- Mayck & Lyan

- Sample Hate

Grupo

- Boi Bumbá Garantido

- Olodum

- Quinteto Violado

Intérprete

- Alceu Valença

- Almir Sater

- Elba Ramalho

- Isadora Melo

- Zeca Veloso

Lançamento

- Almir Sater - Do Amanhã Nada Sei (Produção: Eric Silver)

- Elba Ramalho - Elba Ramalho No Maior São João do Mundo (Ao Vivo) (Produção: Junior Evangelista)

- Zeca Veloso - O Sopro do Fole (Produção: Zeca Veloso, Luciano Oliveira, Antonio Pedro Ferraz, Pedro Paulo Monnerat)

Revelação

- Fernando Dias Gomes

- Maurício Guil

- Plínio Fernandes

*

SAMBA

Grupo

- Grupo Fundo De Quintal

- Grupo Revelação

- Raça Negra

Intérprete

- Diogo Nogueira

- Ferrugem

- Maria Rita

- Martinho da Vila

- Péricles

Lançamento

- Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda - Fim do Horizonte (Produção: Hamilton de Holanda e André Vasconcellos)

- Grupo Fundo De Quintal - Fundo de Quintal - 45 Anos Vol.1 (Ao Vivo) (Produção: André Renato)

- Martinho da Vila - Mistura Homogênea (Produção: Celso Filho, Martinho Antônio)

*

ESPECIAIS

Lançamento eletrônico

- Batata boy, Garbela - Entre Cidades (Produção: Batata Boy, Garbela)

- Gerra G - Todos os Lados (Produção: Gerra G)

- VHOOR - Baile & Bass (Produção: VHOOR)

Lançamento em língua estrangeira

- Anitta - Versions of Me (Produção: Ryan Tedder)

- Blubell, Luca Raele - If You Only Knew (Acoustic) (Produção: Luca Raele)

- Cássia Eller, Victor Biglione - Cássia Eller & Victor Biglione in blues (Produção: Victor Biglione, Zé Nogueira)

Lançamento erudito

- Orquestra Sinfonica Brasileira - Abertura da Ópera o Guarani (Ao Vivo)

- Orquestra Sinfonica Brasileira - Bachiana Nº 4-1 Movimento

- Orquestra Sinfonica Brasileira - Divertimento para Cordas (Ao vivo)

Lançamento infantil

- Dudu Nicácio - Bloco Fera Neném (Produção: Rodrigo Braga)

- Mundo Bita - É Alegria (Produção: Chaps Melo, Vinícius Guerra (Vinispace) e Walman Filho)

- Planeta DóRéMi, Léo Pinheiro - Lá na Fazenda do Meu Pai (Produção: Léo Pinheiro)

Projeto especial

- Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques, Pedro Miranda - Desengaiola (Produção: João Cavalcanti e Pedro Luís)

- Baby Do Brasil, Pepeu Gomes - Baby e Pepeu - Noites Cariocas (Ao Vivo) (Produção: Pepeu Gomes, Juliano Cortuah)

- Gabriel Aragão - Malhada Vermelha (Trilha Sonora Original do Filme) (Produção: Gabriel Aragão)

*

INSTRUMENTAL

Grupo

- Gian Correa e os Chorões Alterados

- Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz

- Pianorquestra

Solista

- Bebê Kramer

- Dom Salvador

- Jaques Morelenbaum

- Jorge Helder

- Yamandu Costa

Lançamento

- Dom Salvador - Dom Salvador Trio (Samborium) (Produção: Dom Salvador)

- Letieres Leite, Orquestra Rumpilezz - Moacir de todos os santos (Produção: Letieres Leite, Sylvio Fraga e Pepê Monnerat)

- Yamandu Costa, Bebê Kramer - Simpatia (Produção: Yamandu Costa e Bebê Kramer)

*

PROJETO AUDIOVISUAL

- Anitta, LUCK MUZIK - TROPA (Direção: Christian Breslauer)

- Gilsons - Pra Gente Acordar (O Filme) (Direção: Pedro Alvarenga)

- Iza - Fé (Direção: Felipe Sassi)

- Pabllo Vittar, Gloria Groove - AMEIANOITE (Direção: Fernando Nogari)

- Tim Bernardes - Mistificar (Direção: André Dip)