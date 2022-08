Prêmio Multishow 2022: Anitta, Jão e Ludmilla disputam 6 categorias

O Multishow divulgou nesta segunda (29) a lista com os concorrentes ao Prêmio Multishow 2022. A vencedora do VMA Anitta, Jão e Ludmilla -que boicotou a premiação no ano passado- foram os artistas com o maior número de indicações, seis categorias. A música "Acorda Pedrinho", da banda Jovem Dionísio, recebeu três indicações: "Música do Ano", "Hit do Ano" e Clip TVZ.

A premiação acontece no dia 18 de outubro e será apresentada por Marcos Mion, Gloria Groove e Linn da Quebrada. A cantora Priscilla Alcântara, Hugo Gloss, Gshow, Popline, Globoplay e as influenciadoras Blogueirinha e Nicole Bahls revelam os finalistas de cada categoria.

Os indicados desta primeira fase foram escolhidos pela Academia Prêmio Multishow, formada por cerca de 600 pessoas ligadas à indústria da música. Na segunda fase, o público vota em seus artistas favoritos das categorias populares por meio do site do Multishow. Com exceção do Clipe TVZ do Ano, que é definido pelo público no Twitter no dia da cerimônia.

As novidades desta edição são os prêmios "Artista do Ano" -que substitui "Cantor e Cantora do Ano"- e "Voz do Ano". O número de indicados por categoria também aumentou de cinco para oito nomes.

O Prêmio Multishow vai eleger ainda três categorias técnicas de "Instrumentista do Ano", "Capa do Ano" e "Produtor Musical do Ano". Os nomes dos vencedores serão escolhidos pelo júri e anunciados no palco da premiação.

VEJA OS INDICADOS:

- Música do ano

"Acorda Pedrinho" - Jovem Dionísio

"Desenrola Bate Joga de Ladin" (Part. DJ Biel do Furduncinho) - L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

"Envolver" - Anitta

"Fé" - IZA

"Maldivas" - Ludmilla

"Malvadão 3" - Xamã, Gustah e Neo Beats

"Vampiro" - Matuê, WIU e Teto

"Vermelho" - Gloria Groove

- Grupo do Ano

Jovem Dionísio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum

Raça Negra

- Dupla do Ano

Anavitória

Diego & Victor Hugo

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Maiara & Maraisa

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

- Álbum do Ano

"Lady Leste" - Gloria Groove

"Lume" - Filipe Ret

"Numanice #2" - Ludmilla

"Pirata" - Jão

"Pra Gente Acordar" - Gilsons

"QVVJFA?" - Baco Exu do Blues

"Sobre Viver" - Criolo

"Versions of Me" - Anitta

- Revelação do Ano:

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandes

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

- Artista do Ano

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

- Voz do Ano

Anitta

Gloria Groove

IZA

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

- Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

- Hit do Ano

Acorda Pedrinho - Jovem Dionísio

Dançarina - Pedro Sampaio e MC Pedrinho

Desenrola Bate Joga de Ladin (Part. DJ Biel do Furduncinho) - L7nnon, Os Hawaianos e DJ

Envolver - Anitta

Idiota - Jão

Maldivas - Ludmilla

Malvadão 3 - Xamã, Gustah e Neo Beats

Vermelho - Gloria Groove

- Clipe TVZ do Ano

"A Queda" - Gloria Groove

"Acorda Pedrinho" - Jovem Dionísio

"Boys Don't Cry" - Anitta

"Cachorrinhas" - Luísa Sonza

"Envolver" - Anitta

"Fé" - IZA

"Idiota" - Jão

"Vermelho" - Gloria Groove