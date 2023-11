‘Prato Feito no Brasil’ marca estreia de Rita Lobo na Globo, nesta sexta

Nesta sexta-feira (24), após o "Globo Repórter", vai ao ar o primeiro episódio de "Prato Feito Brasil", série documental que marca a chegada de Rita Lobo à TV Globo.

A jornada por quatro capitais do País para revelar a diversidade da comida brasileira do dia a dia e seu grande valor nutricional começa por Salvador, onde a apresentadora e autora de livros de culinária conhece diversos tipos de feijão. A leguminosa, junto do arroz, carnes e hortaliças, compõe a fórmula do PF brasileiro, que une os grupos alimentares que devemos comer diariamente.

No trajeto até a capital da Bahia, Rita percorre a Estrada do Feijão e entra em um restaurante onde mostra e prova as variações do alimento. “A riqueza de sabores da comida brasileira é demais”, diz Rita, ao observar as opções do buffet.

Chegando a Salvador, a apresentadora visita a Rua Alaíde do Feijão, onde conhece o restaurante de mesmo nome, no Pelourinho. É recebida pelas filhas de Alaíde, que faleceu, vítima da Covid-19, deixando seu legado para a família. Durante a conversa com Jaqueline e Nena, conhece os segredos do famoso feijão da matriarca, que traz uma combinação de temperos que ela não conhecia.

“Quando se fala em prato feito, cada brasileiro tem um feijão para chamar de seu”, constata Rita, que, de lá, segue para a Feira de São Joaquim, onde é possível comprar variados tipos da leguminosa: entre eles a fava graúda e miúda, e o feijão andu, muito comum na rotina dos baianos.

Em uma das barracas da feira, Rita conhece Rozânia e se impressiona com sua batalha diária para sustentar a família com a venda do feijão. A apresentadora a convida para estar presente em almoço na casa do casal Joana e Marcos, que vão preparar um PF com arroz, frango e vinagrete de feijão verde, o ingrediente que ela fornece para diversas feiras da cidade. Junto deles, Rita participa do preparo da refeição e, à mesa, todos se deliciam com o prato feito da família e um baião de dois que é especialidade de Rozânia.

“Só de colocarmos o feijão na mesa estamos defendendo a comida de verdade”, argumenta Rita, que, nesse episódio, conversa com especialistas em nutrição sobre a importância do consumo da leguminosa, que, segundo uma pesquisa recente, caiu cerca de 50% nas casas dos brasileiros nos últimos 16 anos, enquanto cresce o consumo de alimentos ultraprocessados.