Preta Gil comemora retirada de tumor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, tivemos remoção total do tumor com margem". Foi dessa forma que a cantora Preta Gil, 49, celebrou em vídeo a retirada por completo do tumor no reto após uma cirurgia de 14 horas.

A operação foi realizada na última quarta-feira (16), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. "No momento meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo e ainda envolve reabilitação que tenho que fazer para funcionamento do meu esfíncter", emendou.

A partir de agora, Preta Gil deve se recuperar e continuar com os hábitos saudáveis. Segundo ela, todo o carinho do público foi fundamental para que o procedimento desse certo.

"Muito feliz e muito grata aos meus médicos, a Deus, minha família, meus fãs, meus amigos, as pessoas que não me conhecem e mandaram orações de todos os cantos desse mundo", completou a cantora.