Preta Gil diz que está pronta para amar novamente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Curada de um câncer, a cantora Preta Gil voltou ao Carnaval no último final de semana no Rio ao comandar o tradicional Bloco da Preta. Feliz da vida com o retorno, a artista teve a companhia de nomes como Urias, Pabllo Vittar e Thiago Pantaleão.

A cantora também lança um EP (disco com até seis faixas) com composições próprias que ficaram represadas desde 2021. Em uma delas, versa sobre o amor. E em entrevista à Glamour, Preta falou que está aberta a se relacionar com alguém.

"Tem tudo a ver com o esse momento que eu estou vivendo agora. Aberta para o amor, zero traumatizada, sabe? Eu não quero virar uma pessoa magoada ou amargurada. Estou pronta para o próximo, quero amar muito e ser amada ainda", disse.

Em entrevista ao De Frente com a Blogueirinha no final do ano passado, Preta afirmou que não suspeitava que estava sendo traída por Rodrigo Godoy e que se questionou: "meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado?". "Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações, e dessa situação Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", disse ela.

Contudo, a cantora afirmou que o casal estava, sim, passando por uma crise: "Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente iria resolver. A gente se desligou profissionalmente para ver se parava de brigar", comentou.