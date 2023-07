Preta Gil se prepara para cirurgia e deixa as redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 48, disse que dará um tempo nas redes sociais para focar a realização de uma cirurgia para remoção do tumor em agosto. Segundo a artista, a exposição e os desafios que enfrentou, incluindo separação e suposta traição, afetaram sua saúde emocional.

"Nesses últimos três meses, tentei de todas as maneiras me manter sã dentro do possível, onde minha vida que já estava muito difícil, ficou bem pior. Eu me cuido, tenho psiquiatra, psicanalista, terapeuta, mesmo assim a dor e a decepção são tão fortes que eu adoeci", postou.

Preta afirma que a ideia é "mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual", pois sente que essa dor tem atrapalhando seu tratamento do câncer no intestino.

"Não se preocupem comigo, sei que vou superar, sei que vai passar. O tempo é rei. Sei também que ainda vai doer, mas vencerei e me curarei dessas doenças", escreveu.

No início de julho, Preta usou suas redes para se abrir sobre a polêmica envolvendo seu ex-marido, Rodrigo Godoy. A cantora compartilhou a mensagem de uma psicóloga nos stories e aproveitou a oportunidade para mandar uma indireta ao seu antigo parceiro.

"Chamar ela de doida agora é fácil. Difícil é assumir que você fez um estrago emocional em quem só queria responsabilidade afetiva", diz o texto de uma psicóloga. Preta, então, compartilhou o card e completou com o texto: "O algoritmo tá me entregando praticamente tudo o que sinto e penso".

A artista também fez uma reflexão sobre a lei do retorno, destacando a importância das amizades nesse processo. No mesmo dia, ela foi vista cantando com Angélica e Carolina Dieckmann em evento do "Dança dos Famosos".