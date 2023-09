Produção do Caldas Country 2023 revela os dias de cada atração

A organização do Festival Caldas Country, um dos mais importantes e badalados no meio sertanejo nacional, divulgou os dias de cada atração da 16ª edição. Na abertura oficial, 3 de novembro, estão confirmados Maiara e Maraisa, Ana Castela, Bruno e Marrone, Hugo e Guilherme e Claudia Leitte. No encerramento, Jorge e Mateus, Gustavo Mioto, Banda Eva, Pedro Sampaio, Zé Neto e Cristiano e Edson e Hudson ao lado de Milionário numa apresentação especial planejada para o festival em tributo a dupla Milionário e José Rico (1946-2015).

As apresentações serão em um complexo montado no Park Show, na entrada da cidade das águas quentes, assim como nas edições anteriores. A expectativa da organização é de receber 25 mil pessoas por dia de festa. Antes disso, o público contará com o esquenta e a pré-festa, assim como em 2022. No dia 1º de novembro, Guilherme e Benuto e Netto DJ. Na pré-festa, 2 de novembro, Luan Pereira, um dos nomes de muito destaque no agronejo, Malifoo e a dupla Vini e Bisioli são as atrações.

O Caldas Country terá 30 horas de música, assim como em 2022. A proposta é iniciar a noite com os shows e seguir até o amanhecer, com o trio elétrico passando no meio do público. Uma das grandes novidades dessa edição será a venda de ingressos individuais, diferentemente dos anos anteriores, que oferecia apenas pacote para o evento. Esses bilhetes começam a ser vendidos a partir desta terça-feira (19), às 12 horas, no site www.totalacesso.com. Os valores não foram divulgados.

“Montamos dois dias de programações muito fortes e repetimos alguns nomes da edição passada porque foram sucesso, caso de Maiara e Maraisa que foi considerado o melhor show da festa em 2022. Também estamos trazendo um dos grandes nomes do momento e que apresentamos na edição anterior que é a Ana Castela, assim como Jorge e Mateus, os artistas que mais subiram no nosso palco e que foram revelados nesse festival”, disse o proprietário e coordenador do Caldas Country, Péricles Douglas Oliveira.

O organizador também lembrou que Zé Neto e Cristiano pediram para tocar no festival em 2023 depois que precisaram cancelar o show da edição passada depois de Zé Neto ter sido diagnosticado com Covid-19. Para quem não se lembra, a dupla foi anunciada na programação de outro grande evento sertanejo, o Villa Mix, realizado do dia 2 de junho, no Estádio Serra Dourada, mas de última hora cancelaram por conta de um “descumprimento negocial/contratual por parte da empresa contratante”.

O Caldas Country é conhecido por revelar grandes nomes da música sertaneja. Matheus e Kauan, por exemplo, fizeram o primeiro grande show da carreira no evento em 2011, quando ainda estavam com apenas cinco meses de trajetória. No festival, eles saíram do anonimato e se tornaram uma das duplas mais famosas e rentáveis do gênero, com diversos sucessos na discografia e parcerias pontuais. “Nossa aposta agora é com o Luan Pereira, que já vem liderando várias plataformas com o hit "Dentro da Hilux”, ressalta Péricles Douglas Oliveira