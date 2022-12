Programação infantil traz novidades para as férias no streaming

O período de férias escolares é sinônimo de diversão para os pequenos e de criatividade para os pais preencherem o tempo ocioso dos filhos. Pensando nisso, o Globoplay e o Giga Gloob prepararam uma super lista de conteúdos especiais, incluindo desenhos, séries e jogos, desenvolvidos especialmente para a criançada, levando entretenimento a qualquer hora do dia.

O Globoplay, serviço de streaming da Globo, conta com um catálogo recheado de opções para a família, incluindo títulos infantis brasileiros e internacionais. Está com saudade de D.P.A? Então, prepare-se, pois na 16ª temporada, a turminha dos Detetives do Prédio Azul (D.P.A) se reúne para desvendar um novo mistério: o surgimento de excêntricos personagens de livros da Biblioteca Banida de Ondion. Mas as opções não param por aí, pois a plataforma disponibiliza, ainda a terceira temporada da série Transformers: Prime, além dos desenhos animados Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising, Pokémon 6: Jirachi - Realizador de Desejos, Pokémon 7: Alma Gêmea, Equestria Girls 3: Jogos da Amizade e Equestria Girls 4: Legend of Everfree.

Já o Giga Gloob, aplicativo infantil da Globo, tem variadas opções de desenhos e jogos inspirados nas férias e no verão que vão levar frescor para a estação mais quente do ano, de forma lúdica e divertida. Entre os destaques, jogos multicoloridos promovem um passeio sem sair de casa. Bom exemplo é o Giga Vila, que hospeda um divertido universo em que vivem os personagens do app, e o Super Sequência, jogo de memorização a partir de sequências de cores e sons. Entre os desenhos, opções que vão de clássicos de variadas gerações, como Onde Está Wally? (T2) com viagens mundo afora, a títulos que reúnem bichinhos, o fundo do mar e variadas missões. Destaque para o Lupita pelo Mundo (T1), com grandes aventuras ao redor do planeta, reunindo músicas inéditas e educativas e apresentando diferentes culturas, lugares e paíse., e para Sammy e sua Turma, que estreia em janeiro ambientado na praia e no universo marinho. Assim como no Globoplay, a 16ª temporada de Detetives do Prédio Azul – D.P.A também estará disponível a partir de janeiro no app infantil da Globo.



Confira as novidades



Detetives do Prédio Azul – D.P.A

Na 16ª temporada da série Detetives do Prédio Azul – D.P.A, Max, Flor e Zeca se reúnem para desvendar um novo mistério: o surgimento de excêntricos personagens de livros da Biblioteca Banida de Ondion.



Sammy e sua Turma

Com lançamento marcado para 19 de janeiro, Sammy e sua turma conta as aventuras de Ricky e Ella e seu grupo de amigos, que vivem em uma vila subaquática, onde as coisas raramente saem como planejado. Mesmo que vivam com o sábio Sammy, em um ambiente seguro e feliz de um recife quente, as pequenas tartarugas não serão capazes de resistir as aventuras do grande oceano azul!



Splash e Bubbles - T1

A primeira temporada de Splash e Bubbles traz a história de dois simpáticos peixes que vivem no maravilhoso mundo marinho com os seus amigos Dunk e Ripple. Juntos, eles exploram lugares no fundo do mar, mostrando a diversidade da vida no oceano.



Lupita pelo Mundo - T1

A primeira temporada de Lupita pelo Mundo acompanhe Lupita, Chip e Bobo em grandes aventuras ao redor do planeta. Eles exploram lugares diversos, com músicas inéditas e educativas, apresentando diferentes culturas, lugares e países.



Desenhos e séries Globoplay

Detetives do Prédio Azul – D.P.A

Na 16ª temporada da série Detetives do Prédio Azul – D.P.A, Max, Flor e Zeca se reúnem para desvendar um novo mistério: o surgimento de excêntricos personagens de livros da Biblioteca Banida de Ondion.



Transformers: Prime - 3ª temporada

Na última leva de aventuras da série, o Optimus Prime e os Autobots seguem unidos a um grupo de adolescentes para combater os planos dos Decepticons e salvar a Terra de um conflito ancestral.



Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising

Este filme narra a batalha épica entre os Autobots e os Decepticons em sua missão de defender a Terra contra a Unicron e um dia restaurar seu planeta natal, Cybertron.



Pokémon 6: Jirachi - Realizador de Desejos

Acompanhe uma aventura repleta de momentos marcantes nessa nova geração de Pokémons. Desta vez, você vai conhecer Jirachi, um Pokémon que nasce de mil em mil anos e Butler, um cientista banido da Equipe Magma ao fracassar na sua tentativa de reviver Groudon. Ele vai tentar usar o verdadeiro olho de Jirachi para poder obter a energia do Cometa Milênio.



Pokémon 7: Alma Gêmea

Ash, Pikachu e seus amiguinhos estão de volta para mais uma aventura cheia de suspense e muita ação. Um cometa carregando um Pokémon mortal choca-se contra a Terra, aterrorizando a cidade vizinha, onde Ash e Pikachu estão visitando. Agora, eles terão que salvar a humanidade.



Equestria Girls 3: Jogos da Amizade

As amigas Fluttershy, Pinkie Pie, Rainbow Dash e Rarity Applejack vão enfrentar um grande desafio na escola Canterlot High. Elas vão participar do grande Jogo da Amizade e nem imaginam que sua oponente será uma de suas amigas.



Equestria Girls 4: Legend of Everfree

O Acampamento Everfree corre o risco de fechar e as Equestria Girls usam seus novos poderes para organizar uma festa para arrecadar fundos e salvar o acampamento.