Projeto de Dinamização leva atrações culturais ao Martim Cererê, neste sábado (2)

O projeto "Dinamização Martim Cererê" agita um dos espaços mais famosos de Goiânia: o Centro Cultural Martim Cererê, no setor Sul. O evento, que tem entrada gratuita, começa no próximo sábado (2) e segue até julho, com atividades semanais.

A palestra 'Acessibilidade e o Fim do Capacitismo nas Artes', com Brazil Nunes, abre a programação do encontro, no Teatro Pyguá, às 19 horas. No local ainda será possível conferir a instalação permanente de coletores de resíduos recicláveis, do projeto 'Volta e Recria', do Ciclo Trash em parceria com a Cooperativa Beija-Flor. Encerrando o primeiro dia de evento, os cantores Pádua e Tom Chris (na foto), apresentam o show "Por Outros Cantos", no Teatro Yguá.

O projeto "Dinamização Martim Cererê" é uma iniciativa do Estado de Goiás, por meio da Secult Goiás e da Lei Paulo Gustavo de Goiás, sendo operacionalizado pela Fluir Experiências.