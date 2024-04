Projeto Lá em Casa é Show - Turnê de Dois acontece neste sábado (27)

Com mais de 40 anos de carreira, os músicos Nilton Rabello e Gilberto Correia se apresentam, às 18 horas, deste sábado (27), no Espaço Cultural Flor da Pele, localizado na Rua São Judas Tadeu c/ Rua Acarajé, nº 659, Qd 28, Lote 11, no Jardim Planalto, em Goiânia.

A apresentação faz parte do ‘Projeto Lá em Casa é Show’, que apresenta músicas autorais dos artistas goianos e clássicos da MPB.

O trio de instrumentistas Jader Steter na bateria, Marco Outeiro no baixo e William Cândido no teclado, também integram a apresentação.

Reservas e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 998271-2524.

O projeto foi idealizado por meio da Lei Municipal de Incentivo a Cultura 2023.