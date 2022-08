Projeto pretende dar nome de Marília Mendonça ao Mercado Popular da 74

O projeto que pretende dar o nome de Marília Mendonça ao Mercado Popular da Rua 74, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira (3), em Goiânia.

A proposta sugere que espaço seja chamado de "Centro Cultural Mercado Popular da 74 Marília Mendonça", pois o lugar tornou-se referência na capital, pelo projeto Sons do Mercado.

A iniciativa é do vereador Geverson Abel (Avante), justificando que a cantora levou o nome de Goiás para todos os cantos do Brasil e do mundo. "Ela é um ícone da música sertaneja e será lembrada por gerações pelo legado que deixou", diz.

O projeto deve ser votado no plenário da Câmara já na sessão desta quinta-feira (4). Esta não é a primeira homenagem que parlamentares propõem à cantora. No ano passado, o deputados propusseram dar o nome de Marília ao trecho da GO-020, entre Goiânia e Cristianópolis, cidade natal da artista.

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, vítima de acidente aéreo, ocorrido no interior de Minas Gerais. A artista começou a se destacar como compositora de músicas sertanejas aos 12 anos de idade.

Além disso, ela compôs para diversas duplas até assumir a carreira de cantora, que deu a ela o título de “rainha da sofrência” e uma das precursoras do movimento “feminejo”, conhecido pelas mulheres que cantam o gênero musical, que até então era predominantemente masculino.