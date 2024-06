Projeto que reúne ritmos com Jazz, Som no Sax Promenade encerra temporada com Pop-Rock ‘jazzístico’

Após inovar a noite goianiense, unindo o jazz com outros ritmos, como o flamenco, baião e samba, o Som no Sax Promenade encerra temporada na próxima sexta-feira, 28 de junho, com o show Pop-Rock in Jazz, apresentado por Helô Misztela e Trio. O grupo, inclusive, fecha o palco do projeto após o grande sucesso do show Divas do Jazz.

“Faremos um show de pop-rock in jazz, com grandes clássicos dos ritmos numa roupagem ‘jazzística’. Contemplaremos grandes nomes do pop como Elton John e Stevie Wonder, e grandes nomes do rock, como Beatles e Elvis Presley”, explica Helô, que é a vocalista. O trio é feito por Bruno Rejan (contrabaixo elétrico), Henrique Reis (teclado/piano) e Jader Gomes (bateria) fecham o trio. “Eu e os meus colegas já tocamos juntos em diversos locais de Goiânia. Nossa sintonia é espetacular”.

Além dos nomes já citados por Helô, o show traz também músicas de Amy Winehouse, como Rehab, Back To Black e The Girl From Ipanema; Frank Sinatra, com Fly Me To The Moon; e The Police, com Every Breath You Take. “E é sempre uma aventura, é sempre uma jornada maravilhosa em que você descobre todas as potências que uma música tem e todas as potências que ela pode ter em um outro estilo”, diz.

“O jazz ainda é muito restrito a alguns lugares em Goiânia e eu queria que ele se popularizasse mais. Eu acredito que o jazz é um estilo de música muito envolvente, muito elegante, muito requintado. E quando a gente teve a ideia de fazer esse show do Pop-rock in Jazz, era justamente trazer músicas que as pessoas conheciam com nova roupagem.”

As apresentações começam às 19h e a entrada custa R$ 30. Reservas para o evento podem ser feitas pelo WhatsApp e telefone 62 98290-5169. O DJ Múcio, responsável pela curadoria do projeto, fará a discotecagem.

Sobre o Promenade

Inspirado no lifestyle dos Jardins, em São Paulo, e outros bairros nobres mundo afora, o Promenade foi desenhado para se tornar um marco na arquitetura na cidade e unirá hospitalidade assinada pelo Grupo Emiliano, sofisticados apartamentos de alto padrão, cultura e alta gastronomia com uma charmosa praça em seu entorno. O estande do empreendimento conta com um café, o restaurante Sax Promenade, onde acontece o Som no Sax e uma galeria de arte para antecipar um pouco da experiência que o Promenade proporcionará quando ficar pronto.



Serviço:

Som no Sax Promenade – Pop-Rock in Jazz

Atrações: Helô Misztela e trio e DJ Múcio

Quando: Sexta-feira, 28 de junho, às 19h

Preço: R$ 30

Local: Promenade Goiânia – Rua Mario Bittar, esquina com a Rua 15, setor Marista

Reservas: 62 98290-5169