Publicação nas redes sociais levanta suspeita de fãs de RBD sobre possível volta da banda

Cinco integrantes originais do grupo RBD apagaram todas as publicações de suas contas pessoais no Instagram e trocaram a foto de perfil pelo logo da banda, nesta segunda-feira (19). A única publicação na rede social é um vídeo do grupo com a legenda "Soy Rebelde", aumentando os rumores de uma possível turnê de retorno em 2023.

Nesta segunda-feira (19), Dulce María, Anahí, Maitê Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann postaram trechos da novela "Rebelde" (2004) e vídeo do reencontro que tiveram, em novembro. No final do vídeo, aparece o desenho de uma gravata e um link para o site Soy Rebeld World.

Ao acessar o site, o internauta se depara com um relógio de contagem regressiva de 31 dias e a data final para 19 de janeiro de 2023. "Prepare sua gravata", diz um aviso na página, que também pede para colocar nome, email e cidade.

O único que não compartilhou o vídeo e que provavelmente estará fora do projeto é Alfonso Herrera, que chegou a admitir em entrevistas que o grupo chegou ao fim porque ele não queria mais se dedicar à música. As últimas publicações dele no Instagram são sobre o tricampeonato da Argentina, na Copa do Mundo do Qatar.

A conta oficial do grupo no Instagram também publicou o mesmo vídeo e vários fãs comentaram que não conseguiram entrar no link do site, mas fizeram posts dizendo que estão prontos para o retorno do RBD. O nome do grupo entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.

"Meu Deus! Me sinto pronta! Porém, tô surtando", escreveu a internauta Natalia Silva na legenda de um meme de uma garotinha em frente aos posters do RDB pronta para ir ao show. "31 dias de ansiedade", tuitou Geovany, que postou a foto do relógio em contagem regressiva.

"Isso aí é só a contagem no site e já caiu de tantos acessos, imagina se abrir as vendas de ingresso. Sorte vai ser quem conseguir comprar. Eu espero conseguir apesar de não ter tanto dinheiro. Tô ansiosa e me tremendo por esse momento já", disse a usuária da rede social Aninha Almeida.