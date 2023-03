Queen Celebration retorna a Goiânia com novo show

O público de Goiânia terá mais uma oportunidade de conferir performances eletrizantes em um tributo que traz a musicalidade de um dos maiores nomes do rock de todos os tempos. Após uma temporada na Europa, o Queen Celebration retorna à capital com seu novo show, Greatest Hits Tour. O espetáculo será em 12 de março, às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho.

No tributo, o cantor, multi-instrumentista, compositor e produtor musical André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury. Com presença de palco digna de um rock star, ele impressiona com uma certa semelhança física e uma notável qualidade e afinação vocal.

O novo espetáculo promete uma homenagem à altura do líder da banda britânica, ídolo de André Abreu desde antes dele entender a dimensão do astro internacional. “Mais que um tributo, é uma homenagem de um fã para o ídolo, e de fã para fãs. A forma que encontramos para dar sequência a obra atemporal e genial do Queen”, diz o artista. Clássicos como Love Of My Life, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, entre outros hits, compõem o repertório que emociona e encanta gerações há mais de cinco décadas.

A banda Queen foi formada na década de 70 por Brian May (guitarra e vocais), Freddie Mercury (vocais e piano), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria e vocais), e se tornou um ícone do pop rock mundial pelo estilo único. No tributo, André Abreu é acompanhado pelo guitarrista Danilo Toledo, que executa com fidelidade os solos de Brian May, do baixista PH Mazzilli e do baterista Guib Silva.

Os ingressos já estão disponíveis no site shopingressos.com.br e variam de R$ 80 a R$ 160 (nas opções de meia solidária e casos previstos por lei). Mais informações em @queencelebrationoficial.



SERVIÇO

Queen Celebration - Novo show Greatest Hits Tour

Data: 12 de março de 2023

Abertura dos Portões: 18h

Início do show: 19h

Local: Teatro Rio Vermelho

Endereço: Rua 4, Nº 1.400, Centro, Goiânia

Ingressos: https://sis.shopingressos.com.br/lojanew/detalhes_evento.asp?eve_cod=1085