Quem é o pedreiro que aparece em vídeo com Leonardo?

Nos últimos dias a internet ganhou de presente mais um meme com um vídeo do cantor Leonardo fazendo segunda voz ao lado de um pedreiro. As brincadeiras foram do tipo: "Polliana foi ver porque a obra tá demorando…". A situação era o que parecia, ou quase. O novato cantor, Fredd Costa, de 38 anos, é realmente pedreiro, mas a obra não é da esposa do Leonardo. Ela é uma casa do condomínio Talismã, negócio imobiliário que leva assinatura dele, onde ele esteve na última semana.

Mais que vistoriar o negócio, Leonardo também checou o talento de Genilson Higino, mineiro de Divino, Minas Gerais, que, acreditando no sonho de se tornar um cantor reconhecido, veio para Goiânia no final do ano de 2023 com o objetivo de conhecer o veterano e mostrar suas composições. “Eu sabia que se tivesse a oportunidade, minha música seria um estouro”, declara Fredd Costa, nome artístico adotado pelo pedreiro.

O plano foi traçado há algum tempo. Já dominando o ofício na construção civil na cidade natal, ele pediu trabalho para o mestre de obras que atua no condomínio em Guapó, e veio com cara e coragem, acreditando que um dia, Leonardo iria aparecer. “E não é que aconteceu rápido!. Lá na obra sempre tem uma resenha e meu violão estava sempre preparado. Quando o patrão falou: o Leonardo tá aí, você ta pronto? eu disse: nasci pronto rapaz”.

O vídeo com a canção Fratura Exposta já rendeu mais de 1 milhão de visualizações em um perfil do Tik Tok. Surfando na onda dos memes, Fredd espera que a internet seja uma propulsora do seu trabalho. “O Leonardo sempre foi minha grande fonte de inspiração e vou aproveitar esse momento para mostrar minha voz”.