Raí Saia Rodada grava DVD em Goiânia, com astros da música

O cantor Raí Saia Rodada, de 42 anos, gravou DVD em Goiânia, na última quarta-feira (12). A apresentação aconteceu na Villa Cavalcare.

Intitulada "Singular", a produção audiovisual contou com participações especiais de João Gomes, Guilherme e Benutto, Kadu Martins, Naiara Azevedo, entre outros nomes em alta nos aplicativos de streaming.

O novo projeto do forrozeiro contou com 13 músicas no repertório e produção musical de Blener Maycom.

“Acredito demais nesse projeto. Tenho dentro do meu coração que vai ser o maior estouro do Brasil”, adiantou Raí, que é natural de Umarizal, no Rio Grande do Norte.