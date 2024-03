Raízes Sertanejas chega em Goiânia com Renato Teixeira, Chrystian e Paraná

Mais um megaevento chega à casa de show mais tradicional de Goiás. O Raízes Sertanejas será realizado no dia 30 de Abril, véspera de feriado, no palco da Atlanta Music Hall com os cantores Renato Teixeira, Chrystian e Paraná. O evento será um Especial Dia das Mães e começa a partir das 22 horas.



Os ingressos estão disponíveis para venda nos sites SixPass.com.br e IngressoSA.com. Os valores referente ao 1º lote, são de R$ 1.200, para mesas de até quatro pessoas, camarote mezanino open bar por R$ 140,00, e a área frontstage por R$ 40,00.



Sobre os artistas

O cantor Renato Teixeira é considerado uma das maiores referências da música popular brasileira e do sertanejo raiz. Além de cantor e instrumentista, o artista é compositor de várias músicas consagradas, como ‘’Romaria’’, gravada por Elis Regina, e ‘’Tocando em Frente’’, uma parceria com Almir Sater. Quanto ao repertório do show, o público goiano pode esperar canções como ‘’Frete’’, ‘’Amizade Sincera’’, ‘’Amanheceu peguei a viola’’, ‘’Amora’’, ‘’Trem do pantanal’’, ‘’Dadá Maria’’, entre outras.



Chrystian, conhecido por ser parte da dupla sertaneja Chrystian & Ralf, teve uma carreira musical bem-sucedida que se estendeu por várias décadas. A dupla conquistou o público com uma série de sucessos, incluindo "Cheiro de Shampoo", "Poeira no Vento", "Nova York" e "Saudade". Suas músicas cativaram os ouvintes com letras emotivas e melodias marcantes, tornando-os uma referência no cenário da música sertaneja.



Já o cantor Paraná, da dupla Chico Rey & Paraná, segue uma brilhante carreira solo desde o falecimento de seu irmão e parceiro musical. Com a promessa de relembrar clássicos do sertanejo raiz, Paraná prepara um repertório especial e já conhecido pelos fãs. Entre os principais sucessos estão: “Um Degrau Na Escada”, “Canarinho Prisioneiro”, “Liguei Pra Te Dizer Que Eu Te Amo”, “De Carona Com a Saudade”, dentre outras, incluindo músicas novas.



A Atlanta Music Hall é uma tradicional casa de entretenimento goiano, atuando com grandes atrações desde 2007. A casa ficou fechada desde março de 2020 com o início das restrições devido à pandemia, e voltou às atividades em dezembro de 2023. Desde então, a Atlanta oferece um novo modelo de negócio: anteriormente responsável por promover e produzir os próprios eventos, a casa agora direciona o seu foco oferecendo seu espaço para locação.



Serviço: Raízes Sertanejas com Renato Teixeira, Chrystian e Paraná

Quando: terça-feira, 30 de Abril, véspera de feriado

Horário: a partir das 22h

Onde: Atlanta Music Hall – Rodovia BR-153, km 10, Bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes – Aparecida de Goiânia

Ingressos online: SixPass.com.br e IngressoSA.com

Mais informações: (62) 99682-0812 (WhatsApp)

Instagram: @atlantamusichall / @raizessertanejas30deabril