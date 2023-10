Rachel Sheherazade é expulsa do reality 'A Fazenda 15' após briga com Jenny

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record anunciou que a jornalista Rachel Sheherazade está expulsa de A Fazenda 15 após uma agressão a Jenny Miranda. O comunicado foi dado a todos na sede no início da tarde desta quinta-feira (19).

Segundo comunicado, a cena em questão será mostrada no programa desta noite. As imagens da briga foram cortadas, mas outros peões da sede comentaram em conversas paralelas o que teria acontecido. Dessa forma, a roça desta noite está cancelada.

Durante papo, Cezar Black disse que o rosto de Jenny teria ficado marcado após a agressão física. Em outro vídeo, a própria Rachel mostra como teria sido o momento em que colocou a mão no rosto de Jenny após se recusar a fazer tarefas da baia.

Depois de toda a confusão, Rachel foi chamada pela produção e não voltou mais para a sede. Foram os demais peões os responsáveis por pegar os pertences da jornalista e guardar na mala dela.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta está cancelada".