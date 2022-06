Rafa Kalimann diz que Juliette a procurou para ter 'aval' após ficar com Rodolffo

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann, 29, contou que a campeã do BBB 21, Juliette Freire, 32, a procurou para conversar após ficar com o cantor sertanejo Rodolffo, 33. "Ela teve o aval dela", disse Kalimann, no Vaca Cast.

"Com a Juliette, tive uma conexão tão boa, foi um presente tão bom. A gente está ali uma para a outra. Na primeira vez que ela foi jantar lá em casa, ela me contou do Rodolffo. Ela estava inquieta", relembra a apresentadora do Rede BBB (Globo).

"Ela falava comigo: 'Mas e o Rodolffo, Rafa?' E eu: 'Ê, Juliette'. E uma hora ela foi e falou: 'Ah, eu ia te contar'", continuou. Kalimann e Rodolffo, dupla de Israel, foram casados entre os anos de 2016 e 2018. O relacionamento acabou após o sertanejo trair a influenciadora.

"Mas não tem problema nenhum! Imagina! Não tem problema nenhum. Ela é muito maravilhosa, muito especial. Ela merece muito tudo o que ela tem", completou Kalimann sobre o affair entre os dois. Apesar de muitos fãs já desconfiarem que eles teriam ficado, a confirmação veio apenas neste ano.

Rodolffo revelou que já ficou com Juliette em um jogo chamado "pego, penso ou passo", feito no canal do influenciador Matheus Mazzafera, 41. No vídeo, ele ainda diz que ficaria de novo com a cantora e maquiadora.

Na brincadeira, o apresentador listou várias celebridades, como Deolane Bezerra, Grazi Massafera e até mesmo Kerline, primeira eliminada da 21ª edição do BBB. Porém, ao dizer o nome de Juliette, o músico disse: "Você já matou a charada". Mazzafera então questionou: "Vocês já ficaram... Mas ficaria de novo?".

"Talvez... Sim", respondeu Rodolffo. Ele ainda comentou o motivo de não ter ficado com a advogada e maquiadora enquanto estavam confinados na casa. "Decidi que eu só ia viver um relacionamento se fosse para valer. Eu não ia brincar com alguém ali dentro, eu não ia ficar por ficar."