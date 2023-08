Rafa Kalimann pede doação de sangue para prima que está na UTI

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann, de 30 anos, pediu doações de sangue para a sua prima, Giovanna Mello, nesta terça-feira (22).

Segundo a famosa, Giovanna foi diagnosticada com Lúpus há um ano e seu estado de saúde se agravou, ocasionando a ida para UTI.

“ESSE POST É UM PEDIDO ESPECIAL. DOE SANGUE. Qualquer tipo sanguíneo”, declarou Rafa no Instagram.

“POR FAVOR, se você estiver em Goiânia DOE SANGUE no nome dela. (Giovanna Mello Carneiro). Pode ser qualquer tipo. E orem, por favor. Eu amo ela, e tudo o que quero na vida agora é ver ela bem”.

As doações podem ser feitas no Hemolabor, do Setor Aeroporto. Para agendar um horário para doar sangue basta entrar em contato pelo (62) 99822-0456 ou (62) 3605-6600.